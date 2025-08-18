なんと「焼きそばの色」が「グリーンからピンクに」変わる！　「伝説の科学絵本」に教わる、子どもも大人も喜ぶ「びっくり科学実験」

夏休みもいよいよ後半戦。課題の自由研究に、何をしようか悩んでいませんか？

科学を自然に楽しく学べる実験をしたいけれど、どんなテーマを選べばいいかわからない……。お子さんに相談されて困っている親御さんも多そうですね。

そんなときにおすすめなのが、子どもの科学教育に生涯をかけた絵本作家・かこさとしさんの「かこ さとし 新・絵でみる化学のせかい」（全5巻）です。

『新・絵でみる化学のせかい』は、幅広い年齢の子どもたちが楽しめる科学絵本。かこさんの「未来の化学者たちを育てたい」という強い思いがこもった本シリーズは、かみ砕いた優しい語り口と遊び心あふれるイラストで、化学の面白さを伝えてくれます。

シリーズ全5巻それぞれにさまざまな実験のヒントがたくさん詰まっていますので、自分の興味に合わせて探してみてください。「おもしろそう」、「やってみたい」と思えるテーマが、本シリーズを通してきっと見つかるはずです。

全3回でお送りする今回の記事シリーズでは、自由研究のアイデアの参考になるような理科実験を3つご紹介します。

どの実験も『新・絵でみる化学のせかい』に出てくるお話をヒントにしたものです。『新・絵でみる化学のせかい』を読んで、楽しい理科実験をお子さん一緒に考えてみるのはいかがですか？

「色が変わる！」不思議な焼きそば

化学絵本シリーズ「新・絵でみる化学のせかい」の1巻「原子と分子のたのしい実験」では、第4章で「台所の実験」と題して、料理にまつわる化学が紹介されています。

かこさんは、私たちに「化学の実験は身近な調理、料理と同じようなことなのだ」と教えてくれています。ここでは、紫キャベツを使って色が変わる不思議な焼きそばを作る実験をご紹介します。この実験では、身近な野菜に含まれる成分が、酸性やアルカリ性によって色を変える化学反応を楽しく学ぶことができます。

● 実験の目的

紫キャベツに含まれるアントシアニンという成分が、酸性・中性・アルカリ性の違いによって色を変える性質を観察し、身近な食材の中にも化学反応があることを学びます。

●用意するもの

紫キャベツ（適量）、焼きそば用の中華麺（1玉）、レモン汁（適量）、マヨネーズ（適量）、水（紫キャベツを煮るとき用。紫キャベツが半分ほど浸る程度の量）

●実験方法

紫キャベツを細かく切り、フライパンを使って中火で10分程度煮ます。

煮汁が濃い紫色になったら火を止めます。

紫色の煮汁に焼きそば用の中華麺を入れ、麺全体に煮汁が染み込むまで2〜3分待ちます（焼きそばの色の変化は!?）。

こんどはマヨネーズやレモン汁をかけてみます（焼きそばは何色になるでしょうか!?）。

※火や熱湯を扱う際は、必ず大人と一緒におこないましょう。

▼

なぜ色が変わるの？ その正体は「アントシアニン」

この不思議な色の変化には、化学の面白いしくみが隠れています。「かこ さとし 新・絵でみる化学のせかい１ 原子と分子のたのしい実験」でも解説されているとおり、紫キャベツに含まれる「アントシアニン」という成分は、まわりの環境が酸性なら赤色に、中性なら紫色に、アルカリ性なら緑や黄色に色を変えます。

焼きそばの麺に使われている「かん水」という材料はアルカリ性です。かん水は麺にコシを出すために使われる添加物で、これが含まれていることで中華麺特有の食感と風味が生まれます。

紫キャベツの煮汁が麺のかん水に触れると、アルカリ性の環境になるため、麺が緑色や黄色に変化するのです。

その後、レモン汁に含まれる「クエン酸」や、マヨネーズに含まれる「お酢」をかけると、こんどは酸性の環境になります。すると、アントシアニンが反応して麺が赤色やピンク色に変化するというわけです。

ちなみに、知育菓子の「ねるねるねるね」も、同じ原理で色が変わります。

自由研究のための＋αのヒント

紫キャベツ以外の色がある野菜（赤タマネギ、ナスの皮など）でも同じ実験ができるか調べてみましょう。

他の食材や、身のまわりの液体が酸性なのかアルカリ性なのか確認しみましょう。

この「色が変わる焼きそば実験」は、化学の基本概念のひとつである「酸性・中性・アルカリ性」を、楽しく美味しく学ぶことができるすばらしい実験です。

かこさとしさんが教えてくださったように、私たちの身近な台所にも化学の世界が広がっているのです。ぜひ親子で一緒に、この不思議で美しい化学反応を体験してみてください。

※安全に関する注意

実験をする際は、必ず保護者の方と一緒に、安全に気をつけておこないましょう。特に、火や熱湯を使う実験は大人の手伝いが必須です。また、実験後は必ず手を洗うようにしてください。

落合剛

1979年、愛知県生まれ。名古屋工業大学大学院工学研究科博士後期課程修了、博士（工学）。地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所 川崎技術支援部 光機能評価グループ グループリーダー、光触媒工業会特別会員。光触媒などの機能材料の性能評価法や応用法に関する研究開発のほか、国家資格キャリアコンサルタントや、法政大学・名古屋工業大学・上智大学の非常勤講師として、教育や人材育成にも従事。

著書に『太陽と光しょくばいものがたり』（かこさとし・藤嶋昭らとの共著／偕成社）、『光触媒実験法』（藤嶋昭・濱田健吾らとの共著／北野書店）、『ファラデーのつくった世界！』（藤嶋昭、濱田健吾との共著／化学同人）などがある。今回、シリーズ5巻で新装改訂した化学絵本「かこ さとし 新・絵でみる化学のせかい」では、藤嶋昭氏の監修に協力した。

濱田健吾

1991年、長崎県生まれ。九州工業大学大学院生命体工学研究科博士後期課程修了、博士（工学）。地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所 川崎技術支援部 光機能評価グループ 研究員、電気化学会関東支部役員事務局。光触媒製品に関する技術支援、光触媒や促進酸化技術を用いた環境浄化に関する研究開発に従事。その他、デジタル技術を活用した研究開発業務の効率化に取り組む。

著書に『光触媒実験法』（藤嶋昭、落合剛らとの共著／北野書店）、『ファラデーのつくった世界！』（藤嶋昭、落合剛との共著／化学同人）、『実験の自動化・自律化によるR&Dの効率化と運用方法』（分担執筆／技術情報協会）などがある。今回、シリーズ５巻で新装改訂した化学絵本「かこ さとし 新・絵でみる化学のせかい」では、藤嶋昭東京理科大学栄誉教授の監修に協力した。

かこ さとし 新・絵でみる化学のせかい（全5巻）

1巻 原子と分子の楽しい実験

2巻 なかよし いじわる 元素の学校と周期表

3巻 化学の大サーカス 技術の歴史

4巻 地球と生命 自然の化学

5巻 化学の未来 資源とエネルギー

かこさとし

1926年福井県越前市生まれ。東京大学工学部応用化学科卒(1948年)。工学博士。技術士(化学)。1951年から会社勤務の傍ら東大セツルメント活動に携わり、工場地域の子どもたちを対象に子ども会の主催を約20年続けた。

のちにその経験から多数の絵本を発表。専門性を活かした『 かわ 』、『 海 』、『 地球 』、『 宇宙 』などの科学絵本の他、『 からすのパンやさん 』、「 だるまちゃん」 シリーズなどの物語絵本などさまざまな分野で600点以上の著作がある。

【第2回はこちら】シャボン玉を「水槽内で静止させる」方法を知っていますか？ 「伝説の科学絵本」が伝える「目に見えない」世界の「科学法則」がすごかった！