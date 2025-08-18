真夏の海水浴場には連日、多くの人が訪れていますが、福岡県内では海で命を落とす事故も相次いでいます。海水浴場の安全を守るライフセーバーに密着しました。

午前9時前、福岡県新宮町の新宮海岸で準備を進めるライフセーバーたち。ライフセーバー歴7年の山本三奈さん（26）もその一人です。



準備を終え、遊泳客がまばらな海に入り、50メートルほど沖へ向かった山本さん。まず行ったのは「5水（ごすい）」と呼んでいるチェックです。水流、水底、水深、水質、水温を調べて、海の状況を把握します。





■ライフセーバー「8月2日土曜日、きょうは小潮です。」■山本三奈さん（26）「ちょうど今、干潮のタイミングです。あのブイから左に6個目で、私が身長158センチなのですが、ぎりぎり足が着くかなというくらい。」事故につながる恐れのある海の状況をメンバー全員で共有し、監視を始めます。

持ち場についたライフセーバーたちはまず、遊泳客一人一人に声をかけます。



■山本さん

「あの黄色い浮き輪の子も一緒ですか？」

■訪れた人

「そうです。」

■山本さん

「浮き輪だと、穏やかでも急に風が吹いて離れてしまったりすると、ドキッとする時があるので、極力近い所で。」



山本さんたちは、遊泳客の家族構成まで細かく把握します。



ライフセーバーにとって「救助」とは「最後の手段」です。事故を起こさないために、危険を察知する力が求められます。



■ライフセーバー

「パトロールからタワーへ。」

「はい、タワーです。」

「今、自分の右手方向に男の子が2人いますが、その子たち、親が離れていたら声かけしたほうがいいですか？」

「そうね、今、浜に置いていった子が危ないね。テントの方のお母さんにしてみよう。」



■パトロール中のライフセーバー

「こんにちは。お子さんがまだ小さくて危ないので一緒に。無料のライフジャケットもあるので。」



■タワーのライフセーバー

「今、浜に座っている2歳くらいの子。砂浜だから大丈夫と思ってあそこにいるのですが、波をかぶって倒れたら、こけた状態でまた波が来て確実に溺れてしまう。溺れた瞬間に（子どもに）手が届く位置で泳いでくださいと声かけをしています。」



海での事故を防ぐために、ライフセーバーたちはライフジャケット着用の呼びかけに力を入れています。



■山本さん

「苦しくない？よし、かっこいい！」

■子ども

「ありがとうございます。」

■山本さん

「楽しんでください。」

ボランティアで活動

このチームに所属するメンバーのほとんどは、仕事をしながらボランティアでライフセーバーの活動を続けています。



■山本さん

「ちょっとベタなのですが、あなたは大切な人の命を守れますか？とスライドに出てきた時に、ものすごく衝撃を受けたのを今でも覚えていて。」



山本さんも大学時代にライフセービングに出合い、地元・福岡のメーカーに就職して営業を担当しながら休みを使って砂浜に立ちます。



■山本さん

「何かの役に立っているというのはすごく価値のあることだし、地元でもつないでいけたらいいなという思いがあって今も続けています。」

■ライフセーバー

「あっ、今何か取り出している。」

■山本さん

「もう乗っているってことですか？」

■ライフセーバー

「もうテトラ（波消しブロック）の上にいるよ。」



■山本さん

「緊急対応からタワーへ。山本、ボードで声かけ行きます。」



波消しブロックの上に人影を発見しました。足を滑らせれば、大ケガや命の危険もあります。ボードに乗って声をかけに向かいます。波消しブロックに上っていたのは釣り人の男性でした。事故に注意するよう呼びかけました。



■山本さん

「足を切るなどケガをしやすい場所なので。特に小さい子がまねをするリスクもあるので。」

常駐は県内で5か所

第七管区海上保安本部によりますと、福岡県内ではこの夏、遊泳中の事故ですでに3人が死亡しています。



事故が相次ぐ中、福岡県ライフセービング協会の調査によりますと、県内の海水浴場のうちライフセーバーが常駐するのは5か所にとどまっています。福岡県には、海水浴場に監視員の配置などを義務づける条例もないのが現状です。

日中の気温が30℃を超えたこの日。午後3時、ライフセーバーにとっては疲労がたまってくる時間ですが、気を抜くことはできません。



■山本さん

「この時間だと、西日の照り返しで沖の方が見づらくなります。光の反射で発見が遅れないように注意して見ています。」



午後5時。1件の事故も起きることなく、一日の監視を終えることができました。



■山本さん

「人を助けるためにいると思われがちなのですが、ライフセービングの目的は、事故を未然に防ぐこと。海が好き、ライフセービングに関わっている人たちがすごく好き。そんな好きな場所で、事故は絶対に起きてほしくない。」



翌朝7時。早朝の浜辺ではトレーニングに励む山本さんたちの姿がありました。



海に来た人たちに笑顔で帰ってもらいたい。その思いが、夏の海の安全を支えています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月8日午後5時すぎ放送