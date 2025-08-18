生まれたてでこの表情…！？新生児の“調子いいとき”→“犯人を追う顔”に8.6万いいね「男前」【ママリ】

イケメン新生児の表情の変化に8.6万いいね

ぽけ(@hasami_dokoitta)さんの投稿です。新生児期は、日ごとに赤ちゃんの様子や顔つきに変化が見られますね。その変化と成長は、不思議でもあり幸せを感じるものでもあると思います。





そんなかけがえのない新生児期。ぽけさんの息子さんはコロコロと表情を変え、何とも愛らしい姿を見せてくれたそうですよ。

©︎hasami_dokoitta

©︎hasami_dokoitta

コロコロ表情変える新生児みてほしい



☜調子いい時



犯人を追跡する刑事☞

「調子いい時」だという1枚目は、キリッとした姿でニヒルな笑みが、まるでイケメン俳優のよう。一方で「犯人を追跡する刑事」だという2枚目は、たしかに渋い雰囲気ですよね。同じ赤ちゃんなのに、ここまで表情が違って見えるとは驚きです。とても表情豊かで、愛らしい息子さんですよね。



この投稿に「イケメン」「男前」というリプライがついていました。たくさんの表情を見せてくれる様子に、将来が楽しみになりますね。



子どもの表情は、その時期ならではのもの。日々の育児で大変な中ですが、何気ない表情を写真に残しておくのは良いアイデアです。わが子の表情も写真に残しておきたくなる投稿でしたね。

ひよこ(@hiyoconsultant)さんの投稿です。家に常備している野菜などを新鮮に長持ちさせる方法というのは、いろいろなメディアでも目にしたことがあるのではないでしょうか。じゃがいもや玉ねぎ、りんごにぶどう…野菜や果物は種類によって適切な保存方法がありますよね。



ある日、子どもたちが大好きなバナナを2房買ってきました。たくさん買えたのはうれしいけれど、バナナを状態よく長期保存するのは、なかなか難しいもの。ひよこさんは、2房のバナナをどう保存しようか考えていました。



そんなとき、実母がバナナの長持ちする方法を実践してくれたのですが…

実母が「バナナは吊るしておいたほうが長持ちするから」と、キッチンにバナナ🍌を2房吊るしてくれたんだけど



キッチンの方を見ると、バナナが必ず見えるようになった。



結果、子ども達がキッチンを覗くたびに食べたがり、長持ちするどころかたった1日で2房消える悲劇😇

バナナは、子どもがいくつになってもおやつにちょうど良い食べ物ですよね…。甘い上に満腹感も得られるし、子どもたちが好きになる要素がいっぱい詰まっています。



だからこそ、子どもたちの目の届く場所に置くと「あのバナナ、食べていい？」と聞かれるのは、分かっていたことかもしれません…！でも、まさか2房のバナナが1日でなくなってしまうとは、ひよこさんも想定外だったはず。



この投稿には「そんなバナーナ🤣」「逆効果すぎて笑っちゃいました🤣」といった長持ちの逆を行く結果にほっこりするリプライがついていました。



昨今の物価上昇でバナナも値上がりしていますが、これからも庶民の味方でいてほしいものですね！何だかバナナが食べたくなる、クスッと和む投稿でした。

関口かんこ(@pkb5648)さんの思わず目を疑うような投稿です。ときには、ちょっと高級なお店で、自分をねぎらうような食事がしたいと思うことはありませんか。特別な外食はおいしい料理が食べられるだけではなく、器やお店の雰囲気など、料理以外の部分でも楽しみがありますね。



関口かんこさんはある日、高級インド料理を食べに行きました。そのお店で見た料理は、これまでに見たことがないインパクトがあったようです。

©︎pkb5648

先日私が行った狂気の高級インド料理フルコースを見せてあげますね。

一見なにがすごいかわかんないと思いますが、これねクッションの形に作られた陶器のお皿なんですよ…！？すごくない…？

高級インド料理フルコースの一皿だというこの写真。白いクッションの上に料理が置かれているのかと思いきや、何と陶器のお皿だそう。どう見てもクッションにしか見えず、これが陶器というのは信じられないですよね。料理もすごくおいしそうですが、お皿に目を奪われる一品です。



この投稿に「お皿なんだ！錯覚起きた」「すごい」というリプライがついていました。シワの感じや真ん中のくぼみはどんな風になっているのか、ぜひ実物を見てみたくなりますね。



関口かんこさんが、高級インド料理のきめ細かなこだわりに感動したことが伝わります。機会があれば食べてみたくなる、すてきな一皿の投稿でした。

