モデルでタレントの斎藤恭代（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ホワイトコーデのキャミソール＆パンツ姿を披露した。

「好きなパン屋さんへ @amam_dacotan_omotesando」とつづり、東京・表参道の人気パン店「アマムダコタン表参道」を紹介し、ホワイトコーデのキャミソール＆パンツ姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「美しすぎる恭代姫」「キレイや〜」「美し」「凄くおしゃれで似合ってる」「美しいプロポーションの魅力的な美女」「カワイイ」「素敵です」などの声が寄せられている。

斎藤は、女優の田中麗奈らを輩出した「いちご姫コンテスト」出身で、ご当地アイドル10人組「いちご姫」のリーダーとして活躍。「2017 ミス・アース日本代表」選出を機にアイドルを卒業し、モデル、タレントとして活動。昨年12月に「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」に輝いた。今年4月にはメディアミックスプロジェクト「キューティーハニーNova」の公式コスプレイヤーに就任。公式プロフィルは身長1メートル73、B・85、W・64、H・91。