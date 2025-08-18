ささっとできる簡単箸休め！ミョウガと玉ネギの塩昆布ナムル by Tomozouさん【材料】（2人分）ミョウガ 4個玉ネギ 1/2個<ナムルダレ>ゴマ油 大さじ 1塩昆布 大さじ 1酢 小さじ 1砂糖 少々【作り方】1、ミョウガは縦半分に切り、さらに斜薄切りにして水に放ち、水気をよくきっておく。玉ネギは縦薄切りにして水に放ち、水気をよくきる。2、塩昆布はハサミで細かく切る。ボウルに＜ナムルダレ＞の材料をよく混ぜ合わせ、玉ネギを和える。3、玉ネギがしんなりしたらミョウガを加え、器に盛る。