スパイス料理がいちだんと美味しく感じられる季節。爽やかなライタを添えて夏野菜をたっぷり使ったチキンカレーピラフはいかがでしょうか。ライタは、スパイスを効かせたヨーグルトに野菜や果物を和えたインドの副菜。本場ではビリヤニと組み合わせるのが定番で、今の季節ならきゅうりやトマトはもちろん、オクラやコリンキー、さらにはスイカのような果物もよく合います。今回は、ビリヤニよりも気負わず作れるチキンカレーピラフに添えました。具と生米を一緒に炒めて炊き上げることで、ひと鍋で仕上がる気楽さと、素材の旨味が詰まった奥行きのある味わいを楽しめます。

鶏肉と夏野菜の旨味、スパイスの香りが詰まったこのひと皿は冷めても美味しく、食欲が落ちがちなこの季節におすすめです。■チキンカレーピラフとライタ

調理時間 45分

レシピ制作 保田美幸

・爽やかな苦みと控えめな甘み イタリアワインとペアリング

チキンカレーピラフとライタ【材料】（2人分）鶏もも肉 1/2枚塩(下味) 小さじ 1玉ネギ 1/2個ニンジン 1/4本ピーマン 1個カレー粉 小さじ 2無塩バター 10g塩 少々米(精白新米) 1合水 230mlレーズン 適量<ライタ>ヨーグルト(プレーン無糖) 80gキュウリ 1/2本塩 適量クミンパウダー 少々【下準備】1、鶏もも肉は脂と太い筋を切り取って小さなひとくち大に切り、下味の塩をまぶす。2、玉ネギはみじん切りにする。ニンジンは皮ごと小さな角切りにする。ピーマンは種とヘタを取り除いて小さな角切りにする。ニンジンの皮は、苦みが気になる場合はむいてください。3、レーズンがオイルコーティングされていたらぬるま湯に入れて油を落とし、水気を絞る。4、＜ライタ＞を作る。トマトとキュウリは小さなひとくち大に切ってボウルに移し、他の材料も加えて混ぜ、冷蔵庫で食べる直前まで冷やす。【作り方】1、鍋にバターを入れて中火で溶かし、鶏もも肉を炒める。表面の色が変わったら玉ネギとニンジンを加えて炒め合わせ、途中で塩少々を加えながらしんなりするまで炒める。2、ピーマンとカレー粉を順に加えて炒め合わせる。3、粉っぽさがなくなったら米を加えてさらに炒め合わせる。4、水を加えて表面を平らにし、沸騰してきたら極弱火にして鍋に蓋をし、15〜18分炊く。5、炊き上がったら火を止めて5分蒸らす。しゃもじで底からサックリと混ぜ合わせ、味をみて薄ければ分量外の塩で調味する。器に盛ってレーズンを散らし、＜ライタ＞を添える。ペアリングにサルディーニャの甘口ワインを合わせました。遅摘みのブドウで作られた控えめな甘口ワイン。キャラメルのような甘みのなかにマーマレードのような爽やかな苦みも感じられます。カレーピラフは冷めても美味。そのスパイシーさとお米の甘み、ライタのヨーグルトとの調和を感じながら、ゆっくりと食事を楽しんでも良いですね。▼今回使用したワイン情報



【商品名】ナスコ・ディ・カリアリ

【生産者】カンティーネ・ディヴェルセ・ディ・モンセッラート

【種類】白ワイン（甘口）

【品種】ナスコ

【風味】キャラメルのような甘さのなかに苦さを予感させる。ストレートながら優しさのある甘さで、後から爽やかな酸味が感じられる。デザートワインとして、焼き菓子やタルトなどに。またはブルーチーズやナッツにも。抜栓後の持ちも良い。

【アルコール度数】13.5％

【産地】イタリア・サルディーニャ





(保田 美幸)