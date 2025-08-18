¡Ö»×¤¤°ú¤·Ñ¤®¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡×¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Áª¼ê²ñ¤¬ÇîÂ¿¿Í·Á¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¡¡23ÆüÀ¶¿åÀï¤ÇÅ¸¼¨¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó±×¶â¤Ç»Ò¤É¤â¾·ÂÔ
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¤Ç¡ÖÇîÂ¿¿Í·Á¡×¤Î³¨ÉÕ¤±¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿Áª¼ê²ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ösmile¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¡£ÇîÂ¿¿Í·Á»Õ¤ÎÅÄÃæÍ¦µ¤¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÊ¡¤Î¿À¡×¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2017Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶å½£ËÌÉô¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ê¡²¬¸©ÅìÊöÂ¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Áª¼ê²ñ¤¬´ë²è¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼»ö¶È¤Î¼ý±×¤ÇÈïºÒÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÆñÉÂ¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯Áª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Åòß·À»¿Í¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¾å¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë»Ï¤á¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¤¯¤ß¼è¤ë¤³¤È¡£ÎÉ¤¤³èÆ°¤ä»×¤¤¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÂ÷¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÁª¼ê²ñÄ¹¤Ç¸½¥¹¥«¥¦¥È¤Î¡Ë¥ê¥·¯¡Ê¿ù»³ÎÏÍµ¤µ¤ó¡Ë¤«¤éÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤â°ú¤·Ñ¤²¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï23Æü¤ËJ1¥ê¡¼¥°À¶¿åÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸åÆü¡Ö¤Ï¤«¤¿ÅÁÅý¹©·Ý´Û¡×¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤Ç¤â¾þ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤·¡¢¼ý±×¶â¤Ç10·î26Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¾ÅÆîÀï¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤é¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë