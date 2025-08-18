元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が、16日に放送されたMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。弁護士としての仕事を明かした。

テレビやメディアで引っ張りだこの橋下氏。本業は「弁護士」だと語ると、MCの有働由美子が「弁護士って本当にやっているんですか？」と直球質問を浴びせた。

有働は「あれだけテレビ出ていて。弁護士さんはクライアントと会ったり、時間かかって、みんな徹夜して仕事しはるでしょ。それはやってないでしょ？」と疑いの目を向けた。

これに橋下氏は「直接クライアントと会うのは、うちの事務所にいる若い弁護士。彼らが優秀なので、僕がこういう感じでもやっていける」と言うが、「大きな方向性とか、大きな事案の時の戦略なんかは、テレビ会議とか事務所行ってやってますよ」と説明。仕事の割合を問われると「弁護士は5割以上やってますよ」とキッパリ語った。

実情を知らない人からは「弁護士やってないでしょ」と疑われるそうだが、実はそうではない。

その証拠として、「資料を徹夜であぐらかいて読んでいたら、筋肉がダメになって」と臀部（でんぶ）を負傷したと説明。それでも治療を後回しにしていたところ「お尻の関節がダメになっちゃって」と、4月に数日間も徹夜した代償を明かしていた。