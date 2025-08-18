8月18日の運勢第1位は天秤座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……天秤座

どんなにその場の状況が混乱していても、あなたは落ち着いている。そして最高の判断ができるという日。これまで以上に自信がついて、素晴らしい気分で過ごせるでしょう。たとえ周りとは違っても、自分の感覚と考えを信じてください。

★第2位……水瓶座

いつも意見が食い違ってしまう人、どうしても反発心を抱いてしまう相手。今日は、そういう人に積極的に話しかけてください。普段は｢どうして？｣と思うことでも、今日は｢なるほど！そういうことだったのか！｣と思えそう。そして、関係を深めていける日です。

★第3位……双子座

あなたらしいファッションが、異性の心にときめきを与える日。流行をほどよく取り入れて、しかも｢これが今日のポイント｣というものも忘れないでください。また、姿勢よく歩いたり立ち上がったりする姿にも、異性の心を掴む魅力が宿ります。

★第4位……蟹座

普段以上にたくさんの人が、あなたを頼ってくるでしょう。誰かの批判を言ってくる人もいるかもしれません。そこで中立の立場を保つことが、今日のポイント。冷静な話し方の中でも、あなたならではの包み込むような優しさが伝わっていきます。

★第5位……魚座

自分の愛情よりも相手の愛情のほうが大きいと感じる日です。それを、心のどこかでは｢重いな…｣と思うかもしれません。しかしまずは、異性の想いを感謝して受け止めてください。すると、明日以降、とてもロマンチックな恋へと発展していきます。