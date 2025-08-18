『明日はもっと、いい日になる』第7話 翼、夢乃が犯罪グループに関与している可能性があることを聞く
福原遥が主演を務め、林遣都が共演するドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第7話が今夜放送。翼（福原）は、夢乃（尾碕真花）が犯罪グループに関与している可能性があると聞く。
【写真】『明日はもっと、いい日になる』第7話 場面写真
本作は、完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンドラマ。児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々たちがこどもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までも救っていく姿を温かく描く。
■第7話あらすじ
翼は、刑事時代の同僚だった梶合気（西山潤）から、安西叶夢（千葉惣二朗）と奏夢（小時田咲空）の母・夢乃が浜瀬市周辺を拠点とする匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウと関わりがあるのではないか、という話を聞く。梶たちは、グループの一斉摘発に向けて捜査をしていたところ、逮捕した受け子の供述調書の中に「ユメノ」「金髪」という記載があったというのだ。
翼がアパートの前で夢乃の帰りを待っていると、夜遅くになって彼女が戻ってくる。仕事をしていたという夢乃は、突然訪ねてきた翼を警戒しつつも部屋の中へと招き入れた。
翼は、室内がきれいに片付けられていたことに夢乃の変化を感じながらも、「変なことに巻き込まれてたりしませんか？」と切り出した。だが夢乃は、話もそこそこに翼を追い返そうとする。翼は、夢乃が以前忘れていった、叶夢たちが描いた家族の絵を渡してアパートを後にする。
翼は、蔵田（林遣都）や蜂村（風間俊介）らに夢乃のことを報告する。所長の桜木（勝村政信）は、夢乃が叶夢たちと一緒に暮らすために受けているプログラムを一旦中止に、と言い出す。だが、蔵田や蜂村は、もう少し状況がはっきりしてからでもいいのではないか、と桜木を説得し……。
ドラマ『明日はもっと、いい日になる』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
【写真】『明日はもっと、いい日になる』第7話 場面写真
本作は、完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンドラマ。児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々たちがこどもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までも救っていく姿を温かく描く。
翼は、刑事時代の同僚だった梶合気（西山潤）から、安西叶夢（千葉惣二朗）と奏夢（小時田咲空）の母・夢乃が浜瀬市周辺を拠点とする匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウと関わりがあるのではないか、という話を聞く。梶たちは、グループの一斉摘発に向けて捜査をしていたところ、逮捕した受け子の供述調書の中に「ユメノ」「金髪」という記載があったというのだ。
翼がアパートの前で夢乃の帰りを待っていると、夜遅くになって彼女が戻ってくる。仕事をしていたという夢乃は、突然訪ねてきた翼を警戒しつつも部屋の中へと招き入れた。
翼は、室内がきれいに片付けられていたことに夢乃の変化を感じながらも、「変なことに巻き込まれてたりしませんか？」と切り出した。だが夢乃は、話もそこそこに翼を追い返そうとする。翼は、夢乃が以前忘れていった、叶夢たちが描いた家族の絵を渡してアパートを後にする。
翼は、蔵田（林遣都）や蜂村（風間俊介）らに夢乃のことを報告する。所長の桜木（勝村政信）は、夢乃が叶夢たちと一緒に暮らすために受けているプログラムを一旦中止に、と言い出す。だが、蔵田や蜂村は、もう少し状況がはっきりしてからでもいいのではないか、と桜木を説得し……。
ドラマ『明日はもっと、いい日になる』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。