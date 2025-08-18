『レプリカ 元妻の復讐』第7話、“すみれ”トリンドル玲奈、脅迫状の犯人と対峙
トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第7話が今夜放送。第7話では、すみれ（トリンドル玲奈）は、脅迫状を送ってきた犯人の目星をつけハッタリで追い詰める。
【写真】すみれ（トリンドル玲奈）は脅迫状の犯人の目星をつける
本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す、痛快無比な「整形復讐」エンターテインメントだ。
本作の主人公で、整形し顔を変え別人になりすましてでも復讐していく、“整形前”藤村葵と、“整形後”の伊藤すみれのヒロイン二役をトリンドル玲奈が演じる。すみれ（葵）を小さい頃から虐め続け、後に夫・桔平をも奪ってしまう因縁の復讐相手・藤村花梨役を宮本茉由。すみれ（葵）の元夫で今は花梨の夫・藤村桔平役を木村了。人の心を見抜き、いち早くすみれ（葵）の裏の顔に気づくバーテンダー・桐谷ミライ役を千賀健永が務める。
【第7話 あらすじ】
すみれ（トリンドル玲奈）は脅迫状の犯人を桔平（木村了）の同僚・芝田（山崎紘菜）だと目星をつけると、ハッタリで彼女を追い詰める。実は芝田は桔平に秘かな想いを寄せており、彼を守ろうとしていた。
すみれは芝田に対し、自らの復讐の目的を打ち明けると、桔平の赴任先にまで会いに行く。だが、そこで桔平からの思わぬ逆襲に会う…。
一方、花梨（宮本茉由）は、IT企業CEO金城樹（古屋呂敏）との出会いに舞い上がっていた…。
ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
