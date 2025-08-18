部下に「バカなの？」まだ宝くじに当選してないのに辞表を出してきた!?くだらないギャグ漫画がクセになる【作者に聞く】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。2025年現在、不定期であるものの未だ投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回はおすすめの4コマ漫画を2作品お届けするとともに、著者にもしも宝くじが当たったら何に使いたいかも聞いた。
宝くじを買っただけなのになぜか自慢気に辞表を提出し、「馬鹿なのか」と上司にツッコミを入れられるストーリー「宝くじ」や、トイレにて閉ざされたドアの向こうから「入ってまーす」と声がしたにも関わらず、躊躇することなくドアを開けたらそこには誰もいなかった、怖い体験をした、と友人に語るも、その友人からは「なんで開けたんだよ」とツッコミを入れられてしまうストーリー「怖い話」など、キレのあるツッコミにクスッと笑ってしまう作品を数多く取りそろえるシリーズ作品「のぞみわたるのギャグ漫画」。
作者であるのぞみわたるさんに、もしも宝くじが当たったら何に使いたいか訊ねると「ロケットに乗って宇宙に行ってみたいですね。それでもし余ったら、SNS上でお金を配りたいです」ととても夢のある話をしてくれた。
「少し前のことなんですが、ある日外出先から家に帰ってきたら、いつも玄関に置いてあるスニーカーが無くなってたんですよね。『もしかして泥棒にでも入られたのか!?』と思って一瞬怖くなったんですが、その日は自分がその靴を履いてました」と自身の経験した怖い出来事を、あたかも作品と同じようなオチ付きで語るのぞみわたるさん。
「のぞみわたるのギャグ漫画」は、日頃のストレス解消におすすめのサクッと読めてクスッと笑える作品が盛りだくさん！肩肘張らず、ぜひ気楽に読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
