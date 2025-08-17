Photo: 吉嗣裕馬

気になるし気にしたい、夏の嫌なニオイ。

こうも暑いと生きているだけで汗をかくわけですが、制汗剤、デオドラントの使用はもはやマナーですよね。僕もさまざまなメーカーから出ている、さまざまなアイテムを試してみています。

ドライシャンプーや、患部に使用するロールオンタイプなど、部位特化型を複数携帯するのは、荷物も多くなるし大変。全身使えるタイプで良いものはないかな？と探してみたところ、NI（ニー）というメーカーのボディミストが、僕が考えるニオイケアの理想系に近そうでした。

ニオイ分子を分解する、天然由来のアミノ酸を使用

日本発、元広告マンの実体験から生まれたNIの看板商品であるNI BODY MIST（80ml、1,650円）は、スキンケア機能も搭載した次世代型ボディケアグッズ。

メンズコスメにおいて、グルーミングミストという新ジャンルを確立しています。

まず、テクスチャーはさらっとしたミストタイプ。これがわりと重要で、トロッとしたクリームタイプだったりすると扱いづらいんですよね……。

ミストタイプだったら広い範囲で気軽に吹きかけられるし、服の上からでも使えます。メーカー的に正しい使い方ではないのかもしませんが、頭のニオイがこもりがちな帽子に使ったりもしています。

肝心な中身はというと、天然由来のアミノ酸を使用しており、これがニオイ分子を分解してくれます。アルコールや殺菌剤は不使用なので、肌にも優しい。それゆえ、スキンケアにも使えるわけです。

香りはさっぱりとしたシトラス系。10分くらい経つとほのかに香る程度まで薄くなるので、場所を選ぶこともありません。

個人的にはサンダル移動のあとに使用するのがおすすめ。足に直接吹きかけると気持ち良いし、ニオイケアにも効果てきめんです。

人工的なニオイには効果がないということで、フレグランスを組み合わせても使用できます。反面、タバコのニオイの召集には効果がないといった欠点もあったりはしますが。

80mlサイズは手のひらに収まるコンパクトサイズなのも嬉しい限り。最近はどこに行くのにも持ち運んでいます。

寝起きのシャワー代わりに、風呂上がりのスキンケアに、外出前や外出先でのニオイケアに。一本でマルチに活躍してくれるネオなボディミストは、ズボラな自分にぴったりで、この夏、手放せそうにありません。

