今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）〜8月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）〜8月24日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、直感的に行動したくなるとき。環境を変えたい気持ちが強くなり、引っ越しや転職などを考えたりする場合も。家族など周りの人にも相談し、しっかりと向き合うようにすると良いでしょう。恋愛は、恋人に求めることが増えたり、新たな出会いが欲しくなったりしそう。落ち着いて行動していると、雰囲気のある大人っぽい恋愛ができそうです。
★ワンポイントアドバイス★
楽しくおしゃべりしていると、環境を改善するアイデアが思いつきそう。とくにお気に入りのカフェで話すと◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
