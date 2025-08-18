完全ワイヤレスで便利！【グルマンディーズ】のスヌーピーデザインのイヤホンがAmazonにて好評販売中！
大人かわいい！【グルマンディーズ】のスヌーピーデザインの完全ワイヤレスイヤホンがAmazonにて好評販売中！
グルマンディーズのイヤホンは音漏れしにくいカナルタイプの完全ワイヤレスイヤホンだ。Bluetoothの無線技術を用いて8m以内であれば音楽再生・ハンズフリー通話が可能である。充電ケースにはスヌーピーがだらっとくつろいでいるイラストがプリントされている。イヤホンの左右でイラストが違うのが個性的だ。
裏面はスヌーピーがもっとくつろいでいて可愛らしい。
充電ケースの充電中はケースの内側が青く点灯する。1時間の充電で、連続通話最大2.5時間/連続再生最大3時間/連続待ち受け最大50時間使用できる。
タッチスイッチや音声コントロールでの操作が可能だ。タッチスイッチで再生、停止、スキップ、音量調整、着信、切断全て耳元で操作が出来る。2秒間長押しでSiriに接続、音声コントロールが可能だ。(Androidは設定にてGoogleアシスタントが使用可能)
カラーは3色ある。どれも落ち着いたデザインで大人でもさりげなく使用できる。イラストが3種類とも違うので集めたくなってしまう。
