◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日 ▽３回戦 横浜５―０津田学園（１７日・甲子園）

今春センバツ王者の横浜（神奈川）が津田学園（三重）に５―０で勝利し、２００８年以来１７年ぶりに８強入りした。最速１５２キロの２年生右腕・織田翔希は、食あたりで万全ではない中、先発を志願して５安打完封。横浜投手による甲子園１大会複数完封勝利は、９８年春夏の松坂大輔以来２人目で、下級生では初の快挙となった。織田は初戦から２３回２／３連続無失点。松坂以来の春夏連覇まであと３勝とし、１９日の準々決勝は県岐阜商と対戦する。

派手なガッツポーズも雄たけびもない。大甲子園のスコアボードに９つのゼロを並べた瞬間、織田は静かに拳を握った。１０６球で５安打に黙らせ、今大会２度目の完封劇。それでも高揚感とは無縁だった。

「自分たちは春夏連覇を目指している。この一戦も通過点。目標は達成していないので、大きなガッツポーズはいらないと思います」

自己最速へあと１キロに迫る１５１キロと直球は走り、チェンジアップを沈め凡打の山を築いた。５回２死まで無安打。３点リードの７回には１死満塁を招くが、直球で遊ゴロ併殺に仕留めた。バットでも３回先頭では右前安打を放ち、先取点の火付け役となった。「野球は９人でやるもの。自覚と責任を持ってやらないと」。完封にも「（捕手の）駒橋さんの配球と野手の好プレーがあってこそ。感謝です」。功は人に譲るのが、織田らしかった。

舞台裏は過酷だった。実は１５日に食あたりを発症。１６日の前日練習には参加せず、ホテルで休養した。だが、織田は村田浩明監督（３９）に直訴した。「３年生とまだまだやりたいので、僕が投げます。信じてください」。当日も慎重を期して、チームバスではなく部の車で甲子園入り。指揮官は８回以降、交代を検討したが、織田は言った。「代えないでください」。村田監督は腹をくくった。「信じるしかない。たいしたもんです」。織田は「周りの選手を温存して、自分は犠牲になっても勝ちにこだわりたかった」と力を込めた。

少ない球数は制球力向上のたまものだ。「キャッチボールを一番大切にしています」。初夏に村田監督から「投手はキャッチボールが命だ」と指導を受け、原点回帰した。「思った軌道で投げることを意識して、球がグラブの奥に突き刺さり、グラブを通り越して奥に行くイメージです」。相手を務める前田一葵投手（３年）は言う。「迫力がハンパない。『ブーン！』とスピンの音が人と違う。グラブの革が回転数ですり減って、貫通しそうになって…」。先輩のグラブを“破壊”するほど魂を込めた成果を、夢舞台で発揮した。

くしくも３回戦での５―０勝利は、９８年夏に春夏連覇を達成した松坂が星稜戦で完封した時と同じスコア。吉兆だ。「この先、勝たないと意味がない。もっとチームに貢献したい」と織田。２７年前の再現へ、どんな難敵もその右腕で封じ込める。（加藤 弘士）

▼横浜２年生初の２完封 初戦で完封勝利した横浜の２年生・織田翔希が、２度目の完封勝ち。

夏の甲子園で下級生投手が１大会２完封以上は、昨年２年生で２完封した京都国際・西村一毅以来。神奈川県勢では６０年３度の法政二・柴田勲、８７年２度の横浜商・古沢直樹（ともに２年生）と３人目だ。

また、横浜で１大会２度以上の完封勝利は、９８年春夏ともに３度の松坂大輔以来２人目で、下級生では初。２年生までに通算２度も織田が初（他に永川英植が７３、７４年春と２、３年生で計２度記録）。