¡ÚÃæµþµÇ°¡Û²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡¢Éã¡¦Åµ¹°µ³¼ê¤È¿Æ»Ò½éÆ±Æü½Å¾Þ£Ö¡¡¡Ö¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¡×£³ºÐÌÆÇÏ¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¤Ç¼óº¹À©¤¹
¢¡Âè£·£³²óÃæµþµÇ°¡¦£Ç£³¡Ê£¸·î£±£·Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡¥µ¥Þ¡¼¥Þ¥¤¥ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¡¢Âè£·£³²óÃæµþµÇ°¡¦£Ç£³¡ÊÃæµþ¡Ë¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤·¤¿£³ºÐÌÆÇÏ¤Î¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¤Î°È¾å¤Ï¡¢»°ÃË¤Î²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡áÈþ±º¡¦ÎëÌÚ¿±¹¼Ë¡á¤Ç¡¢²£»³¿Æ»Ò½é¤ÎÆ±Æü½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¿´¤Îµ³¾è¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡¢°ìÅÙ¤ÏÎ¥¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿Æ¨¤²ÇÏ¤È¤Îº¹¤¬¡¢¥¸¥ê¥¸¥ê¤È½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»Ä¤ê£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¤Î²£»³Éð¤Ï¤³¤ó¿È¤Îº¸¥à¥Á¤Ç¸ÝÉñ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼óº¹¤«¤ï¤¹¤È¡¢±¦¤Î·ý¤ò²¿ÅÙ¤â°®¤ê¤·¤á¤¿¡£¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ë£°ÉÃ£±º¹¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î²÷Áö¤Ë¡Ö¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¤¬¤è¤¯±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È°È¾å¤Ï´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤¬½é¥³¥ó¥Ó¡£¼çÀï¤ÎÅÄÊÕ¤¬¶ÔÎÌ£µ£²¥¥í¤Ç¤Ï¾è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÅÄÊÕ¤µ¤ó¤«¤é¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¶¥ÇÏ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¡£Á°È¾¤Î£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬£´£¶ÉÃ£¹¡¢¸åÈ¾¤¬£´£µÉÃ£´¤Î¥¹¥í¡¼¤ÊÎ®¤ì¤Ç¡¢Á°¤¬ÍÍø¤ÊÅ¸³«¡£È¯ÇÏÄ¾¸å¤Ë²¡¤·¤Æ£²ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿È½ÃÇ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæµþ¤Î½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿²£»³Éð¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬º£Ç¯£²ÅÙÌÜ¡¢£¶·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£µ£²¥¥í¤Ç¤Îµ³¾è¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½ëÇ®ÂÐºö¤Ç¿ÍÇÏ¤È¤â¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ºÎÌ¤·¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢½¼¼Â´¶¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£·ÀïÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤½Å¾Þ½é¾¡Íø¡£ÏÂÅÄÍ¦Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö»ç±ñ£Ó¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ê¤é£µ£²¥¥í¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£´ØÀá¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤éÈ¿±þ¤âÂ®¤¯¤Ê¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£ºù²Ö¾Þ£´Ãå¤ÎÁÇ¼ÁÇÏ¤¬¡¢Ç¯Ä¹ÇÏ¤È¤Î½éÂÐÀï¤ÇÂç¤¤ÊÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ê»³²¼¡¡Í¥¡Ë
¡¡¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¡¡Éã¥Þ¥¤¥ó¥É¥æ¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡¢Êì¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥é¥ó¥»¡ÊÉã¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹¡Ë¡£Èþ±º¡¦ÏÂÅÄÍ¦²ð±¹¼Ë½êÂ°¤ÎÌÆ£³ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡¦¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ¸»º¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£·Àï£³¾¡¡£½Å¾Þ½é¾¡Íø¡£Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£¹£µ£¶£´Ëü£²£°£°£°±ß¡£ÇÏ¼ç¤ÏµÈËÜÍºÆó»á¡£