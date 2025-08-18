◆秋季高校野球静岡県予選▽１回戦 熱海・沼津工・沼津城北９―７下田（１７日・愛鷹球場）

県予選１回戦２６試合が行われた。熱海・沼津工・沼津城北の連合チームは、下田に９―７で勝利。熱海唯一の野球部員となった田口健太（２年）が、“急造捕手”として出場。２回に決勝の中前適時打を放ち、救援でマウンドにも立った沼津城北・野口佑真（２年）ら２投手をリードし、勝利に導いた。

勝利目前の連合チームだったが、９回２死から２点差まで詰め寄られた。なお走者は二塁。カウント０―２から野口が投げたこん身のボールを打者が空振りし、田口のミットに収まった。「勝ててすごいうれしい」。２投手をリードし、９安打６四死球を許しながらもなんとか逃げ切ると、扇の要は汗をぬぐった。

野球部員が集まらず、募集自体を停止した熱海野球部。最後の部員となった田口は、当初は３年生３人と夏での引退を決意していた。佐久間、浜北特別支援学校との連合チームで挑んだ“最後の夏”は初戦で敗退。だが、杉山聖監督（６１）がすでに秋に連合での参加を決めてしまっていた。「とりあえず秋までやろうかと。そうしたら、県大会を目標にプレーしたい、夏１勝したいなと思うようになってきた」と笑う。

７月下旬から昨秋も連合を組んだ沼津城北６選手と、初めて組む沼津工６選手と合同練習を開始。額縁に入れる予定だったユニホーム姿でグラウンドに戻った。高校入学後は三塁手と投手。秋も夏と同じ背番号５で三塁手で臨む予定だったが、周囲から打診されて未経験の遊撃手に転向。さらに、捕手としても起用されると強肩を評価され、慣れないポジションで今大会に出場することになった。

大会直前には、唯一の練習相手である監督に２００球に及ぶ投球を行ってもらい、付け焼き刃の猛特訓。捕球技術を磨いてきた。野口は「テンポを合わせてくれるので投げやすい」と投手陣からの評判は上々だ。次の沼津東戦（２３日）に勝てば、県内では春秋通じ初めての連合チームでの県大会出場が決まる。「最後の熱高野球部員として、恥ずかしくないプレーがしたい」。田口の挑戦が再び始まった。

（伊藤 明日香）

〇…伊豆伊東は伊豆中央との“伊豆ダービー”を５―０で制した。初回先頭から３者連続四球で満塁となった後に「４番・右翼」で出場した金指敢太（２年）が先制の右犠飛を放った。「ヒットが少ない中でも、点を取るというのが伊豆伊東の野球。それを体現できた」と胸を張った。勢いそのままに３回は３点、７回にも１点を追加した。背番号１をつける金指は２番手として９回から登板。先発した土屋柊真（２年）との完封リレーを完成させた。

〇…桐陽は裾野に１１−０（５回コールド）。背番号７をつけた山本凌煌（１年）が、公式戦初出場で先発すると５回を無失点。３回の３者連続を含む６奪三振に１安打、無四球と完璧な内容。「緊張しましたが、だんだんほどけていきました」と話した。最速１４３キロエース袴田大駕（２年）に次ぐ右腕の活躍に新井晶登監督（４９）は「非常に良かった」と喜んだ。打線も夏を経験した鈴木陸翔温遊撃手（２年）の３安打を含む９安打に、９盗塁と機動力を絡め１１得点。コールド勝ちで勢いを付けた。