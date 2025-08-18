トランプ米大統領 ロシア原油巡る対中関税引き上げは延期、米露会談進展で トランプ米大統領 ロシア原油巡る対中関税引き上げは延期、米露会談進展で

トランプ米大統領 ロシア原油巡る対中関税引き上げは延期、米露会談進展で



トランプ米大統領はロシア原油を巡る対中関税引き上げを延期すると述べた。



トランプ氏は制裁対象であるロシアから原油を購入しているとしてインドに計50%の関税を発表した。中国に対しても関税引き上げの可能性を示唆していたが、「2週間か3週間後には考えなければならないが、今すぐに考える必要はない」と述べ、当面は見送る姿勢を示した。米中は貿易休戦の90日間延長で合意したばかりなため、米政権は中国に対し慎重。



先週末の米露首脳会談で進展があったことを理由に対中関税引き上げを見送るようだ。トランプ氏は、停戦合意に至らなかったものの多くの点で合意した。非常にうまくいったと思うと述べた。



きょうは中国外相が3年ぶりにインドを訪問し、二国間関係の改善を目的とした協議を開始する予定。トランプ米政権の関税政策が進む中、中国とインドはここ数カ月、経済や貿易の面で関係を強化している。今月末にはインドのモディ首相が7年ぶりに中国を訪問し、上海協力機構（SCO）首脳会議に出席する見通し。

