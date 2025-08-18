「クボは凄まじい」「唯一無二だ」衝撃弾の久保建英に現地スペインでも称賛止まず！「タケとその他10人だった」「売らないよな？」
現地でも称賛の声が鳴り止まない。
久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地８月16日に行なわれたラ・リーガの開幕節で、バレンシアとアウェーで対戦。１−１の引き分けに終わった。
この試合で圧巻の今季初ゴールを決めたのが、右ウイングで先発した久保だ。
先制点を奪われた直後の60分、ペナルティエリア外のやや右寄りでパスを受けると、反転して得意の左足を一閃。強烈なシュートをゴールネットに突き刺してみせた。
ゴラッソを叩き込んだ日本代表MFのパフォーマンスに、現地スペインのファンも驚嘆。SNS上では次のような声が挙がった。
「クボは凄まじい」
「タケとその他10人だった」
「めちゃくちゃ上手い。相手には悪夢」
「売らないよな？」
「タケは神だ」
「唯一無二だ」
「もう我々に相応しくない」
強豪クラブからの関心が取り沙汰されるなか、ソシエダにとっては14番の最大の補強と言えるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソ炸裂！久保が巧みなターンから強烈なミドルシュート
