漫画「死ぬまでバズってろ！！」実写ドラマ化決定 主人公役のシルエット初公開
【モデルプレス＝2025/08/18】ふせでぃ氏作の漫画「死ぬまでバズってろ！！」（文藝春秋）が、10月16日よりMBSドラマ特区にて実写ドラマ化決定（毎週木曜24時59分〜／MBSほか）。あわせて、本作の主人公・浅野加菜子を演じる人物のシルエットが解禁された。
【写真】「死ぬまでバズってろ！！」主人公役のシルエット
「深夜食堂」「闇金ウシジマくん」シリーズや「ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん」「美しい彼」「賭ケグルイ」など、これまでもエッジの効いた作品を送り出してきた同枠。“映像化が難しいとされる原作モノ”“放送ギリギリまで攻めた表現”などで実写ドラマ化をしている実績があるこの枠で、SNSが身近な“いま”を生きる人に刺さる、エンターテインメントを届ける。
SNSに投稿した動画が“バズって”人生が激変。承認欲求に取り憑かれ、告発系インフルエンサーと化した加菜子を待ち受けるのは、栄光か破滅か。現代のSNS社会を舞台に描く、“超令和的インターネット・サスペンス”を描く。そして、本作の主人公・加菜子を演じる人物のシルエットを特別に公開。意外性がありながらも役にピッタリで、「この人が演じる加菜子を見るのが楽しい！」と監督も絶賛。一体誰が演じているのか。 （modelpress編集部）
パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで“大バズり”したことで、一夜にして激変する。鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に？
10月16 日（木）初回放送スタート
MBS：10月16日（木）より 毎週木曜24時59分〜
テレビ神奈川：10月16日（木）より毎週木曜23時30分〜
チバテレ：10月17日（金）より毎週金曜23時00分〜
テレ玉：10月22日（水）より毎週水曜24時00分〜
とちテレ：10月23日（木）より毎週木曜23時30分〜
群馬テレビ：10月23日（木）より毎週木曜24時00分〜
【Not Sponsored 記事】
◆漫画「死ぬまでバズってろ！！」実写ドラマ化決定
◆「死ぬまでバズってろ！！」あらすじ
◆放送情報
