「大当たり」続々ーーーッッ！！【ファミマ】ティータイムがシャレる♡「タルト・ケーキ」

ハイクオリティなスイーツが手軽に買えるコンビニ。新作も定番も気になりますが、今回は【ファミリーマート】のイエロー系スイーツに注目してみました。手軽にワンハンドで食べられるものから、休日の午後にじっくり味わいたいものまで、見た目にも心惹かれそうな4品を紹介します。

クマさんのパケが目印！「はちみつとりんごのケーキ～シブースト風～」

はちみつマドレーヌの上にりんごカスタードムース。さらに、はちみつ風味のハニカムゼリーを重ね、シロップ漬けにした角切りりんごをトッピングした、美ビジュアルな「はちみつとりんごのケーキ～シブースト風～」。可愛いクマさんのパッケージにも注目です！

優しい食感 × 甘苦で病みつき必至！「レモンチーズケーキ」

「しっとり & ふんわり優しい食感」「甘苦さが良い」と、@sujiemonさんがコメントするのは「レモンチーズケーキ」。レモンピールの砂糖漬けが食感や味わいのアクセントに。ワンハンドで手軽に食べられるので、仕事や家事の合間にもおすすめです。

シンプルながら奥深い「ふわしゅわチーズスフレ（レモンソース入り）」

何だかほっとする素朴なビジュアルの「ふわしゅわチーズスフレ（レモンソース入り）」。暑い日でも食べやすそうな、酸味のあるピール入りレモンソースが味わいの決め手です。少し温めるとふわしゅわ感がアップして、さらに美味しくなりそう！

新感覚！？ ご褒美にしたい「焼きパインタルト」

「焼きパインタルト」のトップを飾るのは、主役の焼きパイン。中にはホイップクリームとカスタード、土台はマドレーヌ生地入りのタルトと手の込んだ構成に驚きです。少し時間に余裕がある日に、じっくり味わいたい一品かも。@sujiemonさんは「焦がしパインの甘酸っぱさとカスタード＆ホイップの甘さがベストマッチ」と絶賛！

ティータイムを華やかに演出してくれそうな【ファミマ】スイーツ。今週のおやつにいかが？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N