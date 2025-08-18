Instagramアカウント「まりもん」さんの投稿が尊すぎると142万回再生されています。猫の優しさに触れた視聴者からは「なんだか涙が出てきちゃいました」「優しい世界」などのコメントが寄せられています。

【動画：生まれて間もない保護子猫を優しい先住猫に会わせてみたら…】

初対面のモナカちゃんとソルくん

へその緒がついた状態で保護されたのは、三毛猫のモナカちゃん。兄猫である茶白のシューくんとともに、まだ目が開いていない頃からミルクボランティアの投稿主さんにお世話をしてもらっていました。

投稿主さんは、小さなモナカちゃんを先住猫のソルくんに対面させることにしたそう。ソルくんは“パパ”としてたくさんの保護猫のお世話をしてきた猫さんです。

毛布にくるまれた子猫ちゃんにどのように接するのでしょうか？

すりすりからの初対面

初対面の相手には威嚇する猫も多いですが…？ボランティアをされている投稿主さんのおうちで暮らすソルくんは違うよう。

頭を近づけて、モナカちゃんの顔にすりすり。後頭部を寄せるようにして「よろしくね」と言っているようだったといいます。

ソルくんの広い心と優しさが伝わったのか、モナカちゃんは眠くなるとソルくんのところへ行くようになったそう。

うとうとしているソルくんは、モナカちゃんが近づいてくると鼻チューでウェルカム体勢に。そのまま毛づくろいをしてあげるといいます。

来るもの拒まずなソルくん

投稿主さんのもとにはたくさんの保護猫がやってくるそうですが、みんな穏やかなソルくんが大好きになるとのこと。

面倒見のいいソルくんがいてくれることで、投稿主さんのボランティア活動も順調に進むのかもしれませんね。

ソルくんに見守られながら、ヨチヨチ歩く練習や離乳食の練習を経たモナカちゃん。現在、モナカちゃんとシューくんは2匹一緒に里親さんに引き取られ、仲良く過ごしているそう。ずっとのおうちで幸せに暮らせますように。

立派な“パパ”ぶりを見せてくれたソルくんには「初対面で大好きすりすりしてくれるなんて優しい」「ソルくん優しいね大好き」「包容力ありすぎます」と称賛のコメントが届いているようです。これからもたくさんの保護猫を見守ってくれそうですね。

Instagramアカウント「まりもん」には、パパ役をこなしているソルくんの姿や、かぶりものをしているソルくんの姿、保護されている猫ちゃんたちの様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「まりもん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。