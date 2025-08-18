【甲子園スターを激レア写真で振り返る】#1

荒木大輔（1980年夏、81年春夏、82年春夏）

1980年夏の甲子園で1年生ながらエースとして決勝進出。愛甲猛を擁する横浜相手に敗れたものの、初戦から準決勝まで無失点に抑える活躍と爽やかなルックスで、「大ちゃんフィーバー」を巻き起こした。早実高に通学する学ラン姿の荒木を収めた貴重な一枚だ。

荒木はその後、本紙で当時を振り返っている。

「80年夏の初戦、北陽戦で6-0の完封勝ちをしてから日常生活が一変しました。宿舎に戻ると、ファンやマスコミがつめかけ、外出もできなくなった。それまでは甲子園駅まで歩いてお菓子を買いに行ってたんですけどね。僕が1年の時はプレッシャーを感じるというより、とにかく上級生についていって、サインどおりに投げてという感じでした。自分の中で割り切っていたところもあった。いくらマスコミが大騒ぎしても、これは言葉は悪いですが、お金をもらってやっているわけではないという感覚が凄くあった。失敗したからって何なの？ っていう（笑）。そういう意味で大きな重圧を感じることはなかったですね」

清原和博＆桑田真澄（PL学園）1983年夏、84年春夏、85年春夏

甲子園で「KKコンビ」が仲良く握手をしているショットだ。

2人は1年夏から3年夏まで5季連続で甲子園に出場。優勝2回（83年夏、85年夏）、準優勝2回（84年春夏）、ベスト4が1回（85年春）と輝かしい成績を収めた一方、春夏連覇は達成できなかった。

甲子園通算成績は以下の通り。

●桑田

〈投手〉25試合、20勝（学制改革以降1位）3敗、防御率1.55

〈打者〉26試合、104打数37安打 打率.356、6本塁打（歴代2位）

●清原

26試合 91打数40安打 打率.440、13本塁打（歴代1位）

松井秀喜（星稜）1990年夏、91年夏、92年春夏

1992年8月16日、馬淵史郎監督率いる明徳義塾（高知）との2回戦に4番・三塁でスタメン出場するも、明徳・河野和洋から5打席連続で敬遠され、試合は2-3で敗戦。

試合後、明徳の馬淵監督は「『正々堂々と戦って潔く散る』というのも一つの選択だったかもしれないが、県代表として、一つでも多く甲子園で勝たせたいと思った」とコメント。行き過ぎた勝利至上主義だとして、社会現象になった。

練習時にベースランニングを行う様子を収めたレアな一枚だ。

松坂大輔（横浜）1998年春夏

1998年8月22日。京都成章との決勝戦で、ノーヒットノーランを達成、史上5校目の春夏連覇を成し遂げた。春と夏合わせ11試合で11勝無敗、防御率は驚異の1.00だった。

松坂はその年のドラフトで日本ハム、西武、横浜の3球団が競合、西武が交渉権を獲得した。

スチールカメラマンにとっても決勝戦は大一番だった。このショットは本紙カメラマンがセンターバックスクリーンから収めた一枚。「平成の怪物」を少しでも良いポジションから撮影しようと、試合前から壮絶な席取り合戦が行われた。