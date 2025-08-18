「おててのシワとシワを合わせて、な〜む〜」と言いながら、両手を合わせる少女が印象的な“お仏壇のはせがわ”のCM。お盆の頃になると、決まってテレビで見かける。そのイメージキャラクター“しあわせ少女”の2代目として2002年まで出演していたのが松井（現・池田）たばささん（35）だ。

彼女は「人見知りで、思春期からメディアの出演を断ってきた」というが、数年前に心境の変化があった。福岡県大牟田市で結婚し、3児の母となった彼女が再びメディアの取材を受けるようになったきっかけ、3年前に「オープンした」という現在の職業を明かした。

＊ ＊ ＊

たばささんには現在、小学校6年生の長女・こころさん、小学校2年生の長男・尊（みこと）君、4歳の次女・いろはさんの3人の子どもがいる。

「自分が3人きょうだいだったので、子どもは3人ほしいな、と結婚当初から漠然と思っていました。主人は高校時代に結婚式場でアルバイトしていたときに知り合った3歳上の人で、23歳のときに結婚し池田姓になりました。

主人とはずっと友だち関係で、困ったときにはいつも助けてくれました。友だちから“結婚するには最高の人”と言われるような優しい人です。付き合ってからすぐに結婚し、3人の子ができた今は、主人が毎朝、子どもたちのご飯を作り、学校に送り出してくれています」

夫・祐一郎さんは病院に勤務している。身長は180センチ。たばささんは148センチの、デコボコ夫婦だ。

「お姉ちゃん（長女）にはもう身長を抜かれました。長女は幼い頃から映画が大好きで、私に刺激を受けたのか、『芸能活動をしたい』と言い出し、今は月2回、福岡市内にある劇団『くじらオフィス』でレッスンを受けています。

短編映画に出たことはあるのですが、オーディションを何度受けても落ちる。『もう辞めんね（辞めたら)？』と言っても、スンとして聞き流す。打たれ強いみたいですね（笑）。それで、少しでも背中を押すことになればいいな、と考えメディアの取材などを受けるようになりました」

昨年は、福岡に本社があるホームセンター「グッデイ」の爆買い編のCMに、家族5人で出演した。「長男は野球をがんばっています。子どもの成長する姿を見られるのが、親として最大のよろこびですね。自分の子はとにかくかわいいです」と、笑顔で話すたばささん。

たばささん自身は高校卒業後、アパレルショップや居酒屋でアルバイトをし、20歳のとき一念発起。看護師になろうと専門学校に通い始めた。第一子妊娠でいったん断念したものの、長男出産後、改めて学校に通い准看護師の資格を取得。病院で看護助手や准看護師として3年間働いた。

「“しあわせ少女”としてCMに出演していたとき、同級生たちにからかわれて嫌なこともあったけど、高齢の方にかわいがってもらったことはうれしい記憶として残っているんです。看護師のいとこが、祖父が亡くなったときにテキパキ動いている姿も格好良くて、看護師に憧れました。

働いていたのは、精神科の患者さんたちが入院する閉鎖病棟でした。いろいろな方がいて、働きがいのある職場でした」

しかし3年前に「脱毛サロン」をオープンしたという。路線変更したのは、医療の現場が大変だったからだろうか。

「いえ、病院では融通をきかせてくれたし、楽しく働いていました（笑）。子どもを保育園にあずけながら看護師になるための学校に通っていたので、ウチから近くて残業のない精神科を自分から希望したんです。でも、3人目の子（次女）がとにかくママっ子で、抱っこでも何でも私じゃないとダメ。保育園にあずけても、病院に何度も電話がかかってきて呼び出されるので、いったん辞めることにしたんです」

ところが仕事を辞めたとたん次女は落ち着き、両親や義理の両親の応援もあって、たばささんは再び働き始めることを決意した。そんなとき、夫が勧めたのが脱毛サロンだった。

たばささんも興味をもち3級脱毛技能士の資格を取得すると、3年前の12月、大牟田駅から車で10分の大通り沿いに脱毛サロン「Hatoro」をオープン。30平米以上はありそうなスペースにベッド1台を置く、ゆったりしたサロンだ。

「男性の施術を希望されるお客さんがいらっしゃったら、男性の施術者にヘルプで入ってもらっていますが、基本的に1人で運営しています。2階建ての家の1階を借りて、リフォームして1部屋を脱毛サロンに。ほかのひと部屋をネイルサロンとして貸しています。

9時から24時までサロンを開けていることと、利用しやすい料金設定が功を奏してか、経営は順調です。多い日は1日8〜9人、平均すると3〜4人のお客さんが来てくれます。人見知りには無理、と母親には言われたけど、仕事となると大丈夫みたいで、いろんな人に会ってお話しながら施術ができて楽しいです。人によって効果の出方がまちまちなので、それを理解していただくのが難しいところかな」

経営者として大変なことは多いだろうが、「初期投資として“バイマッハプロ”の脱毛器具を購入するのに500万円近くかかった」と苦労話をしながらも、どこか楽しそうだ。また、昨年、「Hatoro」の近くに4LDKのマイホームを建て、仕事にも熱が入る。

「脱毛ってずっと通ってもらうものではなくて、お客さんは1〜2年で卒業していきます。だから店を長く続けていくには、脱毛に加え、何か別のサービスも提供できるようにならないと、と考えています。主人は『チェーン展開できるくらいがんばれば？』と言っていますが、手を広げる気は今のところないですね」

“お仏壇のはせがわ”のCM当時のかわいい面影を残し、ニコニコと笑顔で取材に応えたたばささん。家族仲良く暮らしながら、欲張らず地道にキャリアを積んでいる姿は、「おててのシワとシワを合わせて……しあわせ」のようだった。

取材／文／撮影 中野裕子（ジャーナリスト）