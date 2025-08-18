¥é¡¼¥á¥óÅ¹ÅÝ»º¡È²áµîºÇÂ¿¡É¤ÎÃæ¤ÇÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»²Æþ¡×¤Ê¤¼¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤Ë°Û¶È¼ï¤ÎÂç¼ê°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬Â³¡¹¤È»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¡Ö³¤Á¯½Ð½Á¤ÇÄ©¤à¡×µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó
7·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦À¾¿·½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¾¾ÂÀÏº¡Ù¡£
¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ»ä¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊÕ¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡È¤«¤Ê¤ê¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡É¡×
¡ÖSNS¤Ç¡È¾¾²°¤¬ºî¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ß¤¿¡×
¤½¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤ÏµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ø¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡Ù¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢³¤Á¯½Ð½Á¤È¸·Áª¤·¤¿4¼ï¤Î¾ßÌý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£ÌÍ¤Ï¥¹¡¼¥×¤ËÎÉ¤¯Íí¤à¤è¤¦¤¢¤¨¤ÆÃæºÙ¤Ç¡¢Æù¸ü¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ680±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥á¥¤¥ó¤Î¾ßÌý¤ÎÌ£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È³¤Á¯¤ÎÌ£¤¬¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡×
¡Ö¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÌ¾Å¹¡×¤â°Û¶È¼ï±¿±Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¡Èµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡É¤â2¤Ä¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2001Ç¯ÁÏ¶È¤ÇËÌ³¤Æ»¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ø¤¨¤Ó¤½¤Ð°ì¸¸¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ë13Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤Å¹¡£
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤¨¤Ó¤ß¤½¡×¡Ê990±ß¡Ë¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î´Å¥¨¥Ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹¡¼¥×¤¬ÀäÉÊ¤ÎÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2005Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡Ø¤Ä¤±¤á¤óTETSU¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤Ä¤±麵¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ì¾Å¹¤ÇÁ´¹ñ¤Ë23Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÇ»¸üÆÚ¹üµû²ð¤Ä¤±¤á¤ó¡×¡ÊÌ£¶Ì¤Ä¤±¤á¤ó¡¦1090±ß¡Ë¤Ï¡¢ÆÚ¹ü¤È·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¼Ñ´³¤·¡¦³ïÀá¤Ê¤Éµû²ð½Ð½Á¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤Ä¤±½Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Î³¤Á¯µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡¦°ë´Ý¿å»º¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µíÐ§Âç¼ê¤Î¡ØµÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¤â¡¢±ö¥é¡¼¥á¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ø¤Ò¤ë¤¬¤ª¡Ù¤ä¡¢·ÜÇòÅò¤é¡¼¤á¤ó¤ÈÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ø¥¥é¥á¥¥Î¥È¥ê¡Ù¤Ê¤É¤òÇã¼ý¤·¡¢124Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»²Æþ¡×¤Î¥ï¥±
¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤òÇã¼ý¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç»æ¡ØÆü·ÐMJ¡Ù¤Î±Ê°æÊÔ½¸Ä¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡ØÆü·ÐMJ¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦±Ê°æ¿Íº¤µ¤ó¡§
¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©¤È¸À¤¦¤È¡¢¤º¤Ã¤È¼÷»Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥é¡¼¥á¥ó¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¶È¤è¤ê¤â¡Ú¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤Ï³¤³°¿Ê½Ð¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡Û¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤¨¤Ó¤½¤Ð °ì¸¸¡×¤â¡¢¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¤Ë½ÐÅ¹¤·Ï¢ÆüÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¦ÂçÌî¿ÎÇ·¤µ¤ó¡§
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¿©Ê¸²½¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë³¤³°¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
°Û¶È¼ï¤¬µß¤¦¡ÖÅÝ»ººÇÂ¿¤Î´íµ¡¡×
°Û¶È¼ï¤Î¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È»²Æþ¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÅÝ»º¤¬72·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡£¡Ê¢¨Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯Ä´¤Ù¡Ë
¤·¤«¤·¡¢Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÆü·ÐMJ¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦±Ê°æ¿Íº¤µ¤ó¡§
¡Ö¸¶ºàÎÁ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¥³¥¹¥È¹â¤Ç·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤êÇÑ¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âç¼ê¤¬»²Æþ¤·»±²¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÌ£¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤Î¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¡×
¡Ö¤¨¤Ó¤½¤Ð°ì¸¸¡×¡Ö¤Ä¤±¤á¤óTETSU¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤â¡Ä
¡Ø¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¦ÂçÌî¿ÎÇ·¤µ¤ó¡§
¡Ö¸Ä¿ÍÅ¹¤À¤È¡È1000±ß¤ÎÊÉ¡É¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ç¤¤º¤Ë¶ì¤·¤à¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¡Ø¤½¤³¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£ÃÍ¾å¤²¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¤¬Ä¹Â³¤¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
