MBSテレビ、実写ドラマ『死ぬまでバズってろ!!』10・16スタート 主人公役のシルエット公開
MBSテレビは、10月16日からドラマ特区枠で『死ぬまでバズってろ!!』を放送すると発表した。
【画像】実写ドラマ『死ぬまでバズってろ!!』主人公のシルエット
原作は、ふせでぃ氏の同名漫画。SNSに投稿した動画が“バズって”人生が大激変。承認欲求に取り憑かれ、告発系インフルエンサーと化した彼女を待ち受けるのは、栄光か破滅かーー。現代のSNS社会を舞台に描く、超令和的インターネット・サスペンス。
主人公・加菜子役のシルエットを公開。意外性がありながらも役にピッタリだそうで、「この人が演じる加菜子を見るのが楽しい！」と監督も絶賛している。
■あらすじ
パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に、、、!?
