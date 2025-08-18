長尾謙杜＆山田杏奈W主演『恋に至る病』主題歌がSaucy Dogに決定 ピュアさ、切なさが加速する予告映像が公開
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜と、俳優の山田杏奈がW主演する映画『恋に至る病』（10月24日公開）の主題歌が、3ピースロックバンド・Saucy Dogの書き下ろし新曲「奇跡を待ってたって」に決定した。劇中シーンとマッチする主題歌が、“切なすぎるラスト4分”を感情豊かに彩る。さらに、主題歌を使用した観客の切なさを煽る本予告映像も解禁となった。一足先に主題歌を聴いた長尾、山田よりコメントも到着した。
【動画】長尾謙杜×山田杏奈『恋に至る病』真弓孟之、前田敦子らも出演
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（よすが・けい）を山田が演じる。2人の共演はAmazonオリジナル映画『HOMESTAY』（2022）以来2度目となり、劇場用映画での共演は本作が初となる。
予告映像の冒頭、「宮嶺、やっと私を見てくれたね。」というセリフをきっかけに内気な男子高校生・宮嶺と学校中の人気者である寄河景の不器用で一途な初恋模様がエモーショナルに描かれる。
しかし、「ふたりだけの秘密にしよう」という意味深なセリフと同級生・根津原（醍醐虎太郎）の死によって、雰囲気は一変。次々と起こる同級生の不審死が「自分で手を下さなくても、人を死に追いやれる」という景の衝撃的な発言とともに映し出される。「青い蝶」「マインドコントロール」「彼女の本心」というキーワードが浮かび上がる中、宮嶺は「君は、僕のために人を殺したの？」という確信めいた疑惑に行き着き、まるで秘密を共有するかのように景はそっと宮嶺の唇に人差し指を添える。
「宮嶺は知らないんだ。私がどれだけ君を好きか」、殺人犯へと変わりゆく景が絞り出す宮嶺への純粋な想い。彼女の言葉を信じ、大好きな人がたとえ殺人犯だとしても愛することをやめない宮嶺は「地獄に堕ちたって、世界中の人が景を許さなくたって―――」と一途な想いを叫ぶ。「景！」という呼びかけとうつろな表情の景を抱きしめる宮嶺のカットが意味するものとは。2人がたどり着く“切なすぎるラスト4分”と“明かされる彼女の本心”とは。
なにかにハッと気づいた宮嶺の表情をきっかけに、切なさと疾走感、ピュアな恋模様が交錯する映像に呼応するように流れるのは、主題歌「奇跡を待ってたって」。宮嶺と景の恋にそっと寄り添い、想いを繊細に代弁し、劇中シーンを感情豊かに想起させる楽曲が、作品の世界をさらに深く彩り豊かにしている。
22日からはムビチケ前売券（カード券／オンライン券）の発売が決定。カード券のデザインには、愛する人をみつめる宮嶺と、その手に包まれた景の微笑が印象的な本ポスタービジュアルが使用されている。
■キャストコメント
▼長尾謙杜
この映画にすごくハマっていて、聴いたら映画の描写がふわっと出てくるような気がしています。すごくパワーのある曲だなと感じ、すてきな歌詞やバンドサウンドの中で石原さんの温かい声とハイトーンボイスが本当に印象的なのでたくさん聴こうと思います！
撮影中に「Saucy Dogの楽曲がこの映画にすごくハマると思うんだよね」と監督やプロデューサーたちからお聞きしていたので、この映画のために本当に書いていただけて、すごくうれしいです。
皆さんに映画はもちろん主題歌も愛してもらえたらうれしく思います。
▼山田杏奈
試写で完成した映画を観たあと、この主題歌を聴きながら、演じていた時よりも景と宮嶺をぐっと近い存在に感じていました。
一言で形容しがたい景というキャラクターを思い出していたその瞬間、感情たっぷりに伝わってくる石原さんの歌声にどこか肯定してもらったような気がしました。
映画を観終わった方はこの曲を聴きながらどんな気持ちになるだろうと、とても楽しみです！
■Saucy Dog 石原慎也コメント
自分の大切な人が苦しんでいる時、僕は何が出来るかな。
その元凶からどうすれば君を救えるかな。
君を傷つけた存在を僕は許せるかな。
ひょっとしてほんの少し環境が違えば、自分も大きく道を踏み外してしまうかも知れない。
それを胸に生きていきたい。
もう誰も傷つかないように。
自分だったらどうするかなと、とても考えさせられる映画だと思いました。
主題歌も込みで作品を楽しんでいただけたらうれしいです。
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（よすが・けい）を山田が演じる。2人の共演はAmazonオリジナル映画『HOMESTAY』（2022）以来2度目となり、劇場用映画での共演は本作が初となる。
予告映像の冒頭、「宮嶺、やっと私を見てくれたね。」というセリフをきっかけに内気な男子高校生・宮嶺と学校中の人気者である寄河景の不器用で一途な初恋模様がエモーショナルに描かれる。
しかし、「ふたりだけの秘密にしよう」という意味深なセリフと同級生・根津原（醍醐虎太郎）の死によって、雰囲気は一変。次々と起こる同級生の不審死が「自分で手を下さなくても、人を死に追いやれる」という景の衝撃的な発言とともに映し出される。「青い蝶」「マインドコントロール」「彼女の本心」というキーワードが浮かび上がる中、宮嶺は「君は、僕のために人を殺したの？」という確信めいた疑惑に行き着き、まるで秘密を共有するかのように景はそっと宮嶺の唇に人差し指を添える。
「宮嶺は知らないんだ。私がどれだけ君を好きか」、殺人犯へと変わりゆく景が絞り出す宮嶺への純粋な想い。彼女の言葉を信じ、大好きな人がたとえ殺人犯だとしても愛することをやめない宮嶺は「地獄に堕ちたって、世界中の人が景を許さなくたって―――」と一途な想いを叫ぶ。「景！」という呼びかけとうつろな表情の景を抱きしめる宮嶺のカットが意味するものとは。2人がたどり着く“切なすぎるラスト4分”と“明かされる彼女の本心”とは。
なにかにハッと気づいた宮嶺の表情をきっかけに、切なさと疾走感、ピュアな恋模様が交錯する映像に呼応するように流れるのは、主題歌「奇跡を待ってたって」。宮嶺と景の恋にそっと寄り添い、想いを繊細に代弁し、劇中シーンを感情豊かに想起させる楽曲が、作品の世界をさらに深く彩り豊かにしている。
22日からはムビチケ前売券（カード券／オンライン券）の発売が決定。カード券のデザインには、愛する人をみつめる宮嶺と、その手に包まれた景の微笑が印象的な本ポスタービジュアルが使用されている。
■キャストコメント
▼長尾謙杜
この映画にすごくハマっていて、聴いたら映画の描写がふわっと出てくるような気がしています。すごくパワーのある曲だなと感じ、すてきな歌詞やバンドサウンドの中で石原さんの温かい声とハイトーンボイスが本当に印象的なのでたくさん聴こうと思います！
撮影中に「Saucy Dogの楽曲がこの映画にすごくハマると思うんだよね」と監督やプロデューサーたちからお聞きしていたので、この映画のために本当に書いていただけて、すごくうれしいです。
皆さんに映画はもちろん主題歌も愛してもらえたらうれしく思います。
▼山田杏奈
試写で完成した映画を観たあと、この主題歌を聴きながら、演じていた時よりも景と宮嶺をぐっと近い存在に感じていました。
一言で形容しがたい景というキャラクターを思い出していたその瞬間、感情たっぷりに伝わってくる石原さんの歌声にどこか肯定してもらったような気がしました。
映画を観終わった方はこの曲を聴きながらどんな気持ちになるだろうと、とても楽しみです！
■Saucy Dog 石原慎也コメント
自分の大切な人が苦しんでいる時、僕は何が出来るかな。
その元凶からどうすれば君を救えるかな。
君を傷つけた存在を僕は許せるかな。
ひょっとしてほんの少し環境が違えば、自分も大きく道を踏み外してしまうかも知れない。
それを胸に生きていきたい。
もう誰も傷つかないように。
自分だったらどうするかなと、とても考えさせられる映画だと思いました。
主題歌も込みで作品を楽しんでいただけたらうれしいです。