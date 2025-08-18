Instagramアカウント「koro.11.18」に投稿された1本の投稿が話題となっています。ゴールデンレトリバーさんがおしっこ失敗して…！？そのいじらしい反応は「申し訳なさそうな表情かわいい」「罪悪感溢れてる」「これなら許しちゃう…」と49万5000回再生され、大変な反響を呼んでいます。

【動画：おしっこ失敗した大型犬→『どうしよう』と焦った結果…あまりにもいじらしい『まさかの光景』】

おしっこ失敗したら…

今回の主役は、ゴールデンレトリバーの『コロッケ』ちゃん。部屋に設置されたトイレトレーからおしっこがはみだしてしまった瞬間を、ペットカメラによって撮影されてしまいました。コロッケちゃんは、失敗したことに驚いて一旦キャリーに入ってしまったそうです。

しかし、放置していてはダメだと考えなおしたのでしょう。キャリーから出てくると、「どうしよう…」と部屋中を徘徊したといいます。しばらく悩んだ結果、部屋の外にいた飼い主さんを呼んでくることに決めた模様。助けを求めるように、飼い主さんの元へと報告に行ったそうです。

報告したけど気まずくて…

飼い主さんを部屋に連れてきたコロッケちゃんでしたが、飼い主さんが片付けを始めると、あからさまに気まずそうな表情になったとか。飼い主さんが「大丈夫だよ」と優しく声をかけても、その気まずさを払拭することは出来なかったようです。

部屋の隅からそっと顔を出し、掃除の様子を見守るコロッケちゃん…。しばらくすると、「ごめんなさい」と言わんばかりにキャリーの中に入って行ったそうです。そんなコロッケちゃんに、飼い主さんも「掃除しておくから向こうで遊んでおいで」と諭します。

アドバイスを真剣に聞く

それでも、コロッケちゃんはキャリーから出てくることはありませんでした。じっと飼い主さんの顔を見つめて、「本当にごめんね」と気を遣う様子を見せたのだそう。あまりにもいじらしい姿に、思わず胸が温まります…♡

飼い主さんは、トイレのアドバイスをコロッケちゃんに言い聞かせます。するとコロッケちゃんは、真剣な表情で話を聞いていたそうです。掃除が終わって飼い主さんが立ち上がると、やっとキャリーから出てきたコロッケちゃん。あまりに健気な姿に、飼い主さんも思わず許してしまったことでしょう♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「気まずい感じがたまらなくかわいい」「失敗は成功のもとだよね」「コロくんがんばれ！」など沢山の反響がありました。Instagramアカウント「koro.11.18」には、コロッケちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

