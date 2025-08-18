◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日 ▽３回戦 沖縄尚学５―３仙台育英＝延長１１回タイブレーク＝（１７日・甲子園）

８強が出そろった。沖縄尚学は、最速１５０キロの２年生エース・末吉良丞（りょうすけ）が延長１１回を１６９球で投げ抜き、今秋ドラフト候補に挙がる仙台育英（宮城）の吉川陽大（３年）との好左腕対決を制して、２年ぶりのベスト８。準々決勝は、西日本短大付（福岡）に逆転勝ちして１４年ぶりに８強に進んだ東洋大姫路（兵庫）と対戦する。１８日は休養日で、準々決勝は１９日に行われる。

仙台育英の一塁側アルプスに、金足農のエース・吉田大輝投手（３年）の姿があった。「（仙台）育英のキャプテンと仲が良いんです」。同じ秋田出身で主将の佐々木義恭左翼手（３年）からチケットを譲り受け、急きょ応援。１８年に兄・輝星（現オリックス）らが巻き起こした「金農旋風」以来のアルプス席に「７年前に戻った感じがする」と懐かしそうに球場を眺めた。

１回戦で沖縄尚学と戦ったが、自身が決勝点を献上し敗退。くしくも、この日仙台育英と戦ったのは沖縄尚学だった。「本当だったら今、仙台育英さんと試合をしているはずだった」と唇をかんだが、同じ東北勢に夢を託し声をからした。それでも願いは届かず。「やっぱり高校野球をもうちょっとやりたかった悔しさもある。その思いは、これからの野球人生で見返していきたい」。吉田の戦いはまだ終わらない。（北村 優衣）