¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¤Ë½Ð±é¡£ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡¢ºÊ¤«¤éÉ×¤È¤·¤Æ¤ÎÅÀ¿ô¤ò¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹100ËüÅÀ¡×¤ÈÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¾È¤ì±£¤·¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÍÆ¯¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¤ä¤ï¡Á¡×¤È¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤Î°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡£°¤¤ÏÃ¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤ÇÎÉ¤¤Êý¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Í¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢À¯¼£²È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢²áµî¤ËÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖF1¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ï¡È¶²ÉÝ¡É¤È¤¤¤¦¿À·Ð²óÏ©¤¬¡ÊÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ë¤É¤³¤«³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¯¼£²È¤Ï¤Í¡Èæ·ÃÑ¿´¡É¤Î¿À·Ð²óÏ©¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢À¯¼£²È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ø¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¶¶²¼Å°»á¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤¯¤·¤¯¤âÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÂç¡¹Åª¤Ë½ñ¤¤¤¿¥¿¥¹¥¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ä»þ¤ËÇò¼êÂÞ¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤ì¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÍÆ¯¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö³Î¤«¤ËÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¤È¡£¤ª¤«¤·¤Ê¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤ÈÍÆ¯¤âÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Öæ·ÃÑ¿´¤Î²óÏ©¤¬¤É¤³¤«ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¯¼£²È¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£