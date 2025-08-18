そばの香りでリラックス！硬めでずれにくい【モリピロ】のそば殻まくらがAmazonに登場！
たっぷりのそば殻でゆったりフィット！【モリピロ】のそば殻まくらがAmazonに登場！
モリピロの枕は和モダンデザインで、そばの香りがリラックス効果を高め、深い眠りへと誘ってくれる枕だ。モリピロは創業70年の国内寝具メーカー「モリシタ株式会社」のブランドである。そば殻の調湿機能で一年中快適な睡眠環境を実現し、夏は涼しく、冬は暖かい、四季を通じて理想的な眠りをサポートしてくれる。
中材のそば殻は重量感があり硬めなのでずれにくく、頭首がしっかり固定されるので、安心感がある。通気性や吸湿性に優れており、余分な熱を外に逃がし汗などの水分を吸水してくれるので高温多湿な日本にはぴったりだ。また、天然素材で不要になれば堆肥として使えるのでエコな素材である。
カラーは3種類あり、日本の美意識を感じさせる、和室にも洋室にもマッチする和モダンデザインだ。和の美しさを感じさせるデザインは、大切な人へのプレゼントにもぴったりである。
サイズは通常枕サイズの小と、ゆったり寝たい方や男性、汗をかきやすい方にもおすすめの大サイズの2種類だ。大は一般的なそば殻枕より大きなワイドサイズだ。重さを感じるほどのたっぷりのそば殻で、どんな寝姿勢にもゆったりとフィットする。
こだわりの綿100生地の筒型カバーは、肌に柔らかく優しい触感だ。筒状の枕カバーなので枕の出し入れが簡単。ファスナーがないので生地や髪を挟むことがなく、ファスナーが壊れる心配もない。
【注意事項】そばアレルギーの方は使用を控えてください。定期的な天日干しを行ってください。お買い上げ後はすぐに袋から出し、湿度の高い押し入れなどでの保管は避けてください。
