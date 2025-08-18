日本から参戦したゴートゥファーストは5着に敗れた。道中は馬群の中団から。いつでも抜け出せるクリアなポジションをキープして勝負どころを迎えると、最後の瞬発力勝負に持ち込んだ。一瞬詰めてくるかという手応えで懸命に追いかけたが、ゴール前では遅れをとり5着入線。同じ日本勢のアスコリピチェーノには先着を果たした。

5着 ゴートゥファースト

岩田望来騎手

「納得のいくレースは出来ました。勝ち馬の後ろで1頭を置いて我慢させるっていうのが新谷調教師と話してて、それができてすごいリラックスして走りましたし、最後は枠なりにいいところで外出せたんじゃないかなと思います。初めて直線競馬で、何もかもが初めて尽くしだったんですけど、うまく対応してくれて、結果は5着でしたけど、僕としては満足のいく競馬ができたなと思います。ゴートゥファーストトまだまだこれから良くなっていくと思いますし、僕もまだまだ頑張るので応援のほどよろしくお願いします」

新谷功一調教師

「望来もいいレースをしてくれましたし、道中半ばまで馬の後ろで我慢するっていうプランもしっかり行けました。外出した時に一瞬来れるかなっていう感じはしたんですけど、やっぱりまだこのG1で、ここの土地に慣れている馬とかにはまだちょっと歯が立たなかったなっていうイメージでした。ただ、掲示板に載ったっていうことは、挑戦者としたら納得のいくレースでした。（今後は）ここであまりにも大きく負けたらどうしようか考えていたのですが、しっかり見せ場も作ってくれましたし、掲示板も載ってくれましたし、このままでしたらムーランドロンシャンに行こうとは思ってます」

現地8月17日、フランス・ドーヴィル競馬場で行われたジャックルマロワ賞（G1・芝直線1600m）に、日本のアスコリピチェーノ（牝4・美浦・黒岩陽一）がC.ルメール騎手で、ゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一）が岩田望来騎手で出走した。

レースは10頭立ての1600m直線競馬で、スタートを出て馬群はラチ沿いを一団で進んでいくと、密集したまま勝負どころへ。ラスト3ハロンを過ぎたあたりからは激しい追い比べとなり、アスコリピチェーノは4番手インからやや劣勢の手応え。ゴートゥファースト5、6番手からの進路はクリアで、懸命に先頭を伺った。

ジャックルマロワ賞・ディエゴヴェラスケスとC.スミヨン騎手 (C)France Galop

ゴール前ではヨーロッパ勢を前に両馬ともに遅れをとってしまい５着争いで入線。ゴートゥファーストは５着、アスコリピチェーノは６着に敗れた。勝利したのはC.スミヨンが騎乗したアイルランドのディエゴヴェラスケス。

【全着順】

1着 ディエゴヴェラスケス

2着 ノータブルスピーチ

3着 ダンシングジェミナイ

4着 ドックランズ

5着 ゴートゥファースト（日本）

6着 アスコリピチェーノ（日本）

7着 ザビアリ

8着 リダリ

9着 キングゴールド

10着 ザライオンインウィンター

出走取消 ロザリオン