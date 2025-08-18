小さな会社や個人商店、個人事業主の方が、「今すぐ売上や利益をあげたい！」と思ったときには、どうしたらいいのか？『「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法』、『「A4」1枚チラシで今すぐ売上をあげるすごい方法』（以上、ダイヤモンド社刊）の著者で、販促コンサルタントの岡本達彦氏は、だれでも手軽に低予算で実施でき、販促効果の高い販促手法を同書の中で紹介している。本連載では、顧客開拓や売上・利益の減少に悩む経営者や個人事業主の方に向けて、『「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法』で紹介している考え方をベースに、著者の岡本氏が効果の見込める販促策について、書き下ろしでわかりやすく解説していく。

「現場に伝わらない」のは、

伝え方の問題かもしれない

「良いチラシやLPができたのに、現場の反応がいまいち…」

そんな経験、ありませんか？

実は、社内に伝わらないと感じるとき、その原因は「伝える内容」ではなく、「伝え方」にあることが多いのです。

特に、数字や概念ばかりでは、人の心は動きません。そこで役に立つのが、お客様の生の声です。

お客様の言葉は、社内に届く共通言語

たとえば、あなたが「このチラシ、伝わると思いますか？」と問いかけるよりも、

「実際のお客様が、こう言ってくれました」と伝えるほうが、スタッフや社員は、圧倒的に納得しやすくなります。

なぜなら、お客様の言葉には具体性と説得力があり、誰の立場でも「これは無視できない」と感じさせる力があるからです。

つまり、アンケートの答えは、社内の温度差を埋める共通言語になり得ます。

お客様目線が自然に

社内に浸透する仕組みとは？

以下のような工夫で、「お客様の声」を社内に浸透させることができます。

・「A4」1枚アンケートの一部をスタッフルームに掲示する

・定例ミーティングで「今月の心に残ったお客様の言葉」を共有する

・新人研修にアンケート分析の時間を組み込む

・チラシ・SNS・店頭POP作成時にアンケートを必ず参照するルールを設ける

こうした工夫を通じて、徐々に「自分たちの仕事が誰の、どんな喜びにつながっているのか」を、実感として持てるようになります。

社員のモチベーションを上げる

「ありがとう」の力

お客様の声には、売上のヒントだけでなく、現場で働く人たちのモチベーションを高める力もあります。

「〇〇さんの対応が素晴らしかったです」

「〇〇さんの一言に救われました」

そんな感謝の言葉が届けば、スタッフは自然とやる気になり、「また頑張ろう」と思えるはずです。

つまり、アンケートは売上だけでなく、社風も変えるツールなのです。

「共有される情報」から「共有したくなる情報」へ

売上会議や報告書で伝える「数字」だけでは、記憶に残りません。

でも、お客様のリアルな一言は、何度も語られ、チームのストーリーとして共有されていきます。

それはやがて、広告やサービス改善だけでなく、企業文化そのものを変えていく力になっていくのです。

