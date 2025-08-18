「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に"曇りガラス"の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「お盆休みはどうだった？」は良くない質問

お盆休み明け、職場で久しぶりに顔を合わせた同僚や部下に、ついこう声をかけていませんか。

・「お盆休みはどうだった？」

一見、気遣いのある会話のように見えますが、実はこれは決して良い質問とは言えません。今回は、その理由と「代わりの聞き方」についてお話しします。

「どうだった？」は相手に負担を与える

たとえば、あなたが上司からこう聞かれたとしましょう。

・「お盆休み、どうだった？」

さて、あなたは何と答えますか？

まず悩むのは、「何を答えよう？」ではないかと思います。帰省した話をするべきか、旅行の出来事を話すべきか、それとも何もしていないことを正直に言うべきか――迷ってしまいますよね。特に、関係性が深くない相手に聞かれた場合、「とりあえず無難に答えておこう」という気持ちが働きやすくなります。

つまり、「どうだった？」という質問は、答える側に“何を話せばいいのか”を考えさせる負担を与えるのです。

質問の意図が曖昧なまま、会話が終わる

多くの場合、「お盆休みはどうだった？」と聞く側は、特に具体的な答えを期待しているわけではありません。むしろ、「会話の間を埋めたい」「とりあえず何か聞かなきゃ」という気持ちから、漠然とした質問をしてしまっているケースがほとんどです。つまり聞くほうは手軽でも、相手には負担を与える「怠惰な質問」になってしまっているのです。

その結果、返ってくる答えは「まあまあです」「特に変わりないです」といった会話が広がらない一言で終わってしまいます。

頭のいい人は「事実質問」を使う

では、どうすればよいのか。ここでオススメするのが「事実質問」に言い換えることです。

事実質問とは、「いつ」「どこ」「だれ」など5W1H（ただしWhyとHowは除く）を使って、答えやすい事実を引き出す質問のこと。たとえば、こう変えてみてください。

・「お盆休みはどうだった？」

↓

・「お盆休みは、どこかに行ったの？」（Where）

・「休みのいつ頃に出かけたの？」（When）

「それだけ？」と思うかもしれませんが、実はこれにより、相手は「何を答えればいいのか」を迷わずに済みます。しかも、事実を思い出して答えるため、より具体的で会話が広がりやすくなります。ぜひ一度試してみてください。信じられない効果を実感するはずです。

よい人間関係の基本には、よいコミュニケーションがあります。そしてよいコミュニケーションの出発点には、いつも必ず”良い質問”があるのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』に関する書き下ろしです）