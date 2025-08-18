日本から参戦したアスコリピチェーノは６着に敗れた。道中は好位4番手ラチ沿いで、密集した馬群の中を追走。厳しい展開の中で前を伺った。ラスト3ハロンを過ぎてからはややバラけた追い比べとなったが、瞬発力勝負の中でやや劣勢。反応も今ひとつで６着入線が精一杯だった。

6着 アスコリピチェーノ

黒岩陽一調教師

「良いスタートを切れました。溜めの利くポジションに入られたと思います。少頭数でもタイトな競馬になって、下がって来た馬がいたり、自分の競馬をさせてもらえなかったかなと思います。ポジションが下がったところからでは差を詰めきることが出来なかったです。馬自身も反応の物足りなさがありました」

レース結果、詳細は以下のとおり。

現地8月17日、フランス・ドーヴィル競馬場で行われたジャックルマロワ賞（G1・芝直線1600m）に、日本のアスコリピチェーノ（牝4・美浦・黒岩陽一）がC.ルメール騎手で、ゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一）が岩田望来騎手で出走した。

レースは10頭立ての1600m直線競馬で、スタートを出て馬群はラチ沿いを一団で進んでいくと、密集したまま勝負どころへ。ラスト3ハロンを過ぎたあたりからは激しい追い比べとなり、アスコリピチェーノは4番手インからやや劣勢の手応え。ゴートゥファースト5、6番手からの進路はクリアで、懸命に先頭を伺った。

ジャックルマロワ賞・ディエゴヴェラスケスとC.スミヨン騎手 (C)France Galop

ゴール前ではヨーロッパ勢を前に両馬ともに遅れをとってしまい５着争いで入線。ゴートゥファーストは５着、アスコリピチェーノは６着に敗れた。勝利したのはC.スミヨンが騎乗したアイルランドのディエゴヴェラスケス。

【全着順】

1着 ディエゴヴェラスケス

2着 ノータブルスピーチ

3着 ダンシングジェミナイ

4着 ドックランズ

5着 ゴートゥファースト（日本）

6着 アスコリピチェーノ（日本）

7着 ザビアリ

8着 リダリ

9着 キングゴールド

10着 ザライオンインウィンター

出走取消 ロザリオン