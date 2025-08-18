【キーンランドC登録馬】パンジャタワーなど22頭
8月24日（日）札幌競馬場で行われる、第20回キーンランドカップ（G3・3歳上オープン・芝1200m）の登録馬は下記の通り。NHKマイルカップを勝利したパンジャタワー、アルクオーツスプリントで惜しい2着のウインカーネリアンなど豪華な顔ぶれがエントリー。スプリンターズステークスへ向けた前哨戦。
ウインカーネリアン 57.0
エトヴプレ 55.0
エーティーマクフィ 57.0
カルプスペルシュ 53.0
カルロヴェローチェ 57.0
クファシル 57.0
サウザンサニー 57.0
ジョーメッドヴィン 57.0
ゾンニッヒ 57.0
ツインクルトーズ 55.0
ティニア 57.0
ナムラクララ 53.0
パンジャタワー 57.0
フィオライア 55.0
プルパレイ 57.0
ペアポルックス 57.0
モリノドリーム 55.0
ルージュラナキラ 53.0
レイピア 55.0
レッドアヴァンティ 57.0
レッドヒルシューズ 55.0
ロートホルン 53.0