マジか。一気に起これば「太陽内部のエネルギーに匹敵」…じつは、核分裂発見の直後、すでに「原子爆弾構想」が芽生えていた科学者の脳裏

科学者の脳裏に浮かんだ「恐ろしい考え」

中性子が原子核を打ち壊してしまうーー。「核分裂」現象の発見という前代未聞の一大事件は、世界中の物理学者たちに知れ渡っていった。

そして、その中には、次のようなことを連想する者もいたのである。

中性子を吸収する前の1個のウラン原子核の中には、すでに146個もの中性子が入っている。それが中性子を吸収して分裂を起こすと、分裂片は中性子過剰になっているため、分裂と同時に中性子が放出され、それらの中性子がさらに他のウラン原子核に吸収されて分裂を起こし、 やはり中性子を放出するだろう。

核が分裂するたびに中性子が放出されて、それらが次々と他の核を分裂させていき、数多くの核がきわめて短い期間に分裂を起こす「核分裂の連鎖反応」が起こるだろう。

ウランの塊にたった1個の中性子を吸収させただけで、もしそれが核に吸収されて核分裂を起こせば、それが連鎖反応の引き金となって他の多くの核も自動的に核分裂を起こすであろうから、多数の原子核を分裂させるために、わざわざ外から大量の中性子を連続的にウランに照射する必要などなくなる。

ウラン1kgには10²⁴（1の後にゼロが24個並ぶ）個もの原子核が含まれている。たった1個の中性子によって、この膨大な数のウラン原子核すべてを短期間に分裂させてしまうことは可能だろうか？

1個の核が分裂すると、2億電子ボルト程度のエネルギーが放出される。10²⁴個の核すべてが分裂を起こせば、2億電子ボルトの10²⁴倍のエネルギーが放出されることになる。

それはまさに膨大なエネルギーであり、人類史上まったく経験したことのないエネルギー量である。さらに、そのエネルギーが連鎖反応によってアッという間に放出されるのであるから、想像を絶する強力な爆発現象となるーーこれは、爆弾になりうるのではないか？

＊電子ボルト：電圧によって加速された電子の得た運動エネルギー。1ボルトの電圧で加速された電子の運動エネルギーは1電子ボルトとなる。電子や陽子（符号は異なるが、ともに同じ絶対値の電荷量を持つ）の他に、電子や陽子と同じ電荷を有している粒子に対してのみ、ボルト数と電子ボルト数の一致を見る。物理学、特に実験物理学で最も多く使われるエネルギーの単位。

連鎖反応の予想、そして爆弾構想の主とは

核分裂を認め、核分裂が連鎖反応を引き起こすであろうことを予想し、さらには核分裂連鎖反応と爆弾とをこのように連想したのは、サイクロトロンの発明者であるアーネスト・ローレンスと同じく、カリフォルニア大学バークレー校物理学科にいたロバート・オッペンハイマーだった。

そしてこのとき以降、 オッペンハイマーの脳裏に、「原子爆弾の構想」が芽生えはじめたのである。

オッペンハイマーばかりではない。

核分裂のニュースが世界中に流れてしまうと、日本はもちろん、ドイツ、フランスやソ連（当時）等のヨーロッパの物理学者たちもすぐに分裂連鎖反応の可能性に気づき、オッペンハイマーと同じような考えにいたったのである。

シラードの驚くべき想像力

ここで、レオ・シラード（1898〜1964年）という人物が登場する。

ハンガリーのブダペスト生まれのユダヤ人物理学者であるシラードは、若い頃にベルリン大学で講師を務めたことがあり、当時ベルリンにいたアインシュタインと親交を持つようになった。

まだハーンたちが核分裂を発見していない1933年頃、シラードは次のような驚くべき想像をめぐらせていた。

中性子が原子核にぶち当たると、原子核は壊れて分裂を起こす。

そして、もし1回の分裂から2個の中性子が飛び出すとすると、これらの中性子は他の2個の原子核にぶつかって二つの核分裂を起こし、そこから4個の中性子が飛び出す。

この4個の中性子はさらに4個の原子核にぶつかってそれらを分裂させ、8個の中性子が放出される。

このように、1回の核分裂（核1個の分裂）につき2個の中性子が放出されると仮定すると、いったん核分裂が起きると中性子の数も核分裂の数も2、4、8、16、32、64……と、倍々で増加し、核分裂の回数はネズミ算式に増えていくだろうーー。

すなわちシラードは、まだ核分裂が発見される以前から、すでに分裂連鎖反応を頭に描いていたのである。

シラードはさらに、原子核が中性子を吸収して分裂を起こすと、入ってきた中性子が持っていた以上のエネルギーが放出されるであろうと予想し、その結果、核分裂の連鎖反応からは膨大なエネルギーが放出され、もしそれが事実ならば、想像を絶するような強力な爆弾が可能であろうことをイメージしていた。

改めて強調するが、シラードがこの想像を思いめぐらせたのは中性子が発見された翌年の1933年頃であり、核分裂が発見される5年も前のことである。 実に驚くべき想像力である。

ナチス・ドイツへの警戒感が生んだ「爆弾構想」

ベルリンでハーンたちが核分裂を発見したというニュースを知ったとき、シラードは少なからず興奮したことだろう。これ以後、シラードの脳裏から原子爆弾が離れることはなかった。

自身がユダヤ人であることに加え、原子爆弾の恐ろしさとドイツの科学のレベルを考慮したシラード は、極度にナチス・ドイツを恐れていたようである。ユダヤ人科学者として、やがてシラードもアメリカに渡ることになる。渡米後のシラードは、フェルミと同じくコロンビア大学で核分裂連鎖反応の研究に従事するようになった。

シラードは時折、アメリカの同僚たちに「もしナチス・ドイツが我々より先に原子爆弾を作ったらどうなるか？ ヒトラーのヨーロッパ征服は原子爆弾の成功にかかっている」と警告していた。

ガソリンと火を例に、核分裂の連鎖反応を考える

「連鎖反応」は化学反応でも起こる。

ガソリンのような引火性の強い物質の一部にマッチ1本で火をつけると、火の手が次々と広がっていくことは誰でも知っている。物質全体に、何万本ものマッチを使って火をつける必要はない。一部に火をつけただけでも、そこから熱が四方八方に広がっていくので、燃焼（化学反応）は連鎖反応を起こすことがわかる。

物質の一部に化学反応 （燃焼）が起きると、その反応は隣接する部分に新たな化学反応を誘起する。連鎖反応による燃焼が時間をかけてゆっくり進行する場合は、その物質は少しずつ熱を放出するが、連鎖反応の進行がきわめて速い場合は、それだけ反応が全域にわたって速く広まるので、物質全体の温度が急上昇して大量の熱が一気に放出される「爆発」となる。

同じことが核分裂の連鎖反応にも言えるが、シラードが指摘したように、もし核分裂がネズミ算式に倍々で増加すると仮定すると、化学反応の連鎖反応よりも核分裂の連鎖反応のほうが時間的にずっと速く進行することが考えられる。

核分裂の全エネルギーは、文字どおりアッという間に放出されることになり、それだけ爆発力も強くなる。もし連鎖反応が可能であれば、大量の核分裂エネルギーを得るために、サイクロトロン等を使って大量の中性子を用意する必要などなくなることになる。

連鎖反応の“ネズミ算”

核分裂の連鎖反応があって初めて、原子爆弾が可能となる。しかし、核分裂連鎖反応は、核分裂現象そのものから中性子が放出されないかぎり不可能である。

しかも、その中性子は、核が分裂を起こすと同時に放出される必要がある。そうでなければ、多数の核が分裂を起こすのに時間 がかかってしまい、大量の分裂エネルギーが一度に放出されることはないため、爆弾にはならないからだ。

陽子数（原子番号）が同じで中性子数の異なる原子のグループのことを、その原子の「アイソトープ（同位元素）」という。エネルギーが低く、なかなか崩壊しにくい原子核は安定であるといい、原子核によっては絶対に崩壊しないきわめて安定な原子核も数多くある。

安定な原子核ほど、そのアイソトープの数が多い傾向にある。たとえば、鉛は非常に安定で、アイソトープが10個前後存在する。このことは、陽子数と中性子数との比に「安定比」があり、 安定な原子核ほどこの安定比の幅が広いことを意味している。

この安定比の幅からずれてしまうと、その原子核は不安定となり、放射性崩壊を起こすのである。ウラン原子核が中性子を吸収して分裂する際、その分裂片自身が陽子と中性子を持っているので、元素周期表に載っているいずれかの元素の原子核である。

そして、この分裂片（原子核）にも安定比の幅がある。しかし、分裂片はこの安定比の幅から大きくずれていて、中性子過剰になっている。したがって分裂片はきわめて不安定で、生成と同時に崩壊するが、この崩壊は過剰の中性子を少なくとも1個放出することによって起こり、陽子数と中性子数を安定比の幅の範囲に持っていこうとする。

ある核分裂において核が二つに割れるとすると、二つの分裂片が生成される。一つの分裂片から1個の中性子が放出されるとすると、1回の核分裂から2個の中性子が放出されることになる。

この2個の中性子が、他の二つの原子核にそれぞれ吸収されて分裂を起こすと、それぞれの分裂から2個ずつ、計4個の中性子が放出され、さらにこの4個の中性子は4個の原子核に吸収 されて分裂を起こし、それぞれの分裂から2個の中性子が放出されて計8個（2×4）の中性子が放出され、その中性子がさらに分裂を起こす……、というように分裂連鎖反応が可能となり、中性子数も核分裂の数も倍々で増えて、分裂エネルギーもネズミ算式に増加する。

「太陽の内部」に匹敵する温度に

中性子過剰の分裂片から飛び出てくる中性子は「二次中性子」とよばれる。1回の核分裂（核1個の分裂）からは2億電子ボルト程度のエネルギーが放出されるが、このエネルギーのほとんどは分裂片のスピードから来る運動エネルギーとして現れる。

1kgのウラン中には、10²⁴個（1000000000000000000000000個）程度のウラン原子核がある。これほど多数の原子核が連鎖反応によってすべて分裂を起こしたら、想像を絶するようなエネルギーが放出されることになり、その値は化学爆薬トリニトロトルエンを使ったTNT爆弾1トン分から出るエネルギーの2万倍ほどにもなる！

これだけのエネルギーが一挙に放出されると、ウラン爆弾の温度は数百万度から1000万度になり、太陽の内部に匹敵する温度となる。

原子爆弾成立の5条件

ただし、この計算は次の5つの条件が満たされるという仮定に基づいている。

１回の核分裂から少なくとも２個の二次中性子が放出されること。

二次中性子のすべてがウラン原子核に吸収されること。

二次中性子が原子核に吸収されると、その原子核は必ず分裂を起こすこと。

1kg中の原子核すべてが核分裂を終えるまで、未熟爆発（連鎖反応が遅いために、大部分の原子核が分裂する前に爆発が起きてしまうこと）を起こさないこと。

すべての原子核が分裂を終えるのに要する時間はきわめて短く、100万分の1秒程度であること。

この5つの条件が満たされると、膨大なエネルギーが一挙に放出される原子爆弾が実現するのである。

1939年当時、1回の核分裂から実際に何個の二次中性子が放出されるのかは、まだわかっていなかった。もし1回の核分裂から2個以上の中性子が放出されれば、2. や3. の条件は完全に満たされなくとも原子爆弾は可能となる。

続いては、核分裂反応が起こす膨大なエネルギーの威力を、爆風や熱風などのより具体的な現象の側面から検証してみます。

