「他人の意見に流されないように」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#13

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #13

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



他人の意見に流されないように。

［解答・解説］



Don’t let the opinions of others sway you.

Don’t let others’ opinions influence you.

日本語では誰かにアドバイスや忠告をする際に、「…に～されるな」とか「 …に～されないように」といった形で、受け身表現を使った言い方をすることがそれなりにあります。もちろん、英語でもDon’t be ～-ed by …という受動態を使った表現は可能ですが、それ以外にもDon’t let … ～ you.という使役動詞letを用いた表現が非常に好まれることを覚えておきましょう。「…に～させるな / … が～するのを許すな」といった感じのニュアンスですね。2つの表現の違いとしては、前者のほうがやや客観的で距離のある感じ、後者の方がより積極的なアドバイスという感じで口語に向いています。村上春樹氏の傑作小説『１Ｑ８４』に、何度も繰り返されるセリフとして「見かけにだまされないように」というものが登場しますが、これも英訳では、Don’t be fooled by appearances.ではなく、Don’t let appearances fool you.となっています。

【練習問題】



1. 感情に振り回されるな。



2. 過去に縛られるな。

[語句]



「感情」: emotions

[解答]



1.

Don’t let your emotions get the better of you.

Don’t let your emotions rule you.



ポイント：全体の組み立てとしては、上で紹介した、Don’t let … ~ you.という形を用います。get the better ofはまさにこういう際に用いられる「支配する、コントロールする」という意味のフレーズなので、1つ目の解答例はそのまま暗記してよいと思います。もちろん、2つ目の例のようにruleやcontrolといった動詞を使うのもありです。



2.

Don’t let your past define you.

Don’t let your past determine who you are.



ポイント：これも1と同じく、「自分の過去に（今の）あなたを決めさせるな」と考えましょう。この場合、動詞は「形を定める」と考えて、defineを用いるパターンがよく見られます。2つ目の解答例は「自分が何者であるのかを過去に決めさせるな」というやや意訳調のものになります。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

ヘッダーデザイン：明石すみれ