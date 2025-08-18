中央道と長野道が合流する、長野県岡谷市の岡谷ジャンクション（ＪＣＴ）付近で５〜７月に実施された改修工事で、工事期間中に発生した事故は５３件だったことが、長野県警高速隊のまとめでわかった。

車線規制に伴い渋滞が発生し、前方不注意による追突事故が多発したとみられる。規制は１８日から順次再開予定で、同隊は脇見をせずに運転し、車間距離を確保するよう呼びかけている。

２０２４年から断続的に行われているこの改修工事は、５月１２日〜７月２５日に長野道岡谷ＪＣＴ―岡谷インターチェンジ（ＩＣ）間の上下線で行われ、期間中は片側２車線を１本に規制した。ＮＥＸＣＯ中日本によると、長野道の上り線で７月２０日、期間中で最大となる１２・１キロ８８分の渋滞が発生した。

また同隊によると、中央道を含めて周辺で発生した５３件の事故のうち、約６割にあたる３１件が長野道の上り線で起こった。人身事故は９件で、全て追突によるものだった。

工事は２９年頃まで断続的に行われる予定だ。同隊は「カーブが多いため、見通しの悪い場所では『この先は渋滞しているかもしれない』という意識を持ってほしい」と注意を呼びかけている。