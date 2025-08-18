サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）と離婚したことを公表した女優の加藤ローサ(40)が17日、インスタグラムを更新。コメント欄にはエールが相次いだ。

加藤は同日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にゲスト出演し、松井氏との離婚を公表していた。

番組放送開始後とみられる投稿で「夏、まだまだ楽しむぞ！ 来年は、浴衣を仕立てたいなぁと思ったり」とつづり、浴衣姿の写真を公開した。

この投稿に対し「ローサちゃん！ 離婚の決断、素晴らしい 一度きりの人生、家族がいると自分のために生きるって出来そうで出来ない！ 子供達は成長するけど、オトナはそうそう変わりません笑 応援してます」「40歳？！30歳に見える めちゃくちゃかわいい 変わらない 幸あれ〜」「今まで本当に頑張ったんですね 海外で1人でと大変さ環境は全然違うけど 自分と重ねました。笑顔を忘れずいて 本当に本当に本当に素敵です！！ 応援しています」などのコメントが寄せられていた。

番組冒頭、加藤は「先に言った方がいいかな」とし、「今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて離婚していて」と、同居はしているが離婚したことを明かした。続けて離婚時期について「今年とかじゃなくちょっと前なんですけど、年月を重ね、関係性が変わっていった」と打ち明けた。

加藤と松井氏は2011年に結婚。2男をもうけている。