「際立っていたのは板倉だけ」「まさに必要としていた」名門デビューの日本代表主力を現地メディアが絶賛！元蘭代表DFの指揮官も賛辞、怪我の状態にも言及「とてもポジティブだ」
板倉滉を獲得したオランダの名門アヤックスは８月17日、エールディビジの第２節でゴアヘッドと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。
８日にボルシアMGから加入した板倉滉は右CBでさっそくスタメン出場。右足を負傷して77分に交代となったものの、現地の評価は上々だ。
アヤックスの専門サイト『AJAX SHOW TIME』は「板倉はまさに冷静さの象徴であり、アヤックスはまさにそれを必要としている。シーズン開幕以来、アヤックスには多くの不安定さが見られたが、このように冷静な日本人選手が守備陣にいるのは素晴らしい」と絶賛した。
「ビルドアップでは（CBでコンビを組んだユーリ・）バースが主導権を握っているのは明らかだったが、板倉はミッドフィルダーやフルバックに何度か腕を振って合図を送り、存在感を示していた。板倉は守備面でもポジショニング面でも非常に堅実だ。アヤックスは彼を大いに活用するだろう」
同メディアは「多くの選手のパフォーマンスがかなり不安定だったため、本当に際立っていたのは板倉だけだった」と、賛辞を続けた。
また、現役時代はオランダ代表のDFだったヨン・ハイティンハ監督も、28歳の初陣に満足したようだ。
「とてもポジティブだ。（怪我は）足がつっていただけなので、来週には復帰するだろう。彼は確かな印象を与えてくれた」
日本代表でも主力を担うCBが上々のスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
