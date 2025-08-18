アヤックスでデビューを飾った板倉。(C)Getty Images

写真拡大

　板倉滉を獲得したオランダの名門アヤックスは８月17日、エールディビジの第２節でゴアヘッドと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。

　８日にボルシアMGから加入した板倉滉は右CBでさっそくスタメン出場。右足を負傷して77分に交代となったものの、現地の評価は上々だ。

　アヤックスの専門サイト『AJAX SHOW TIME』は「板倉はまさに冷静さの象徴であり、アヤックスはまさにそれを必要としている。シーズン開幕以来、アヤックスには多くの不安定さが見られたが、このように冷静な日本人選手が守備陣にいるのは素晴らしい」と絶賛した。

「ビルドアップでは（CBでコンビを組んだユーリ・）バースが主導権を握っているのは明らかだったが、板倉はミッドフィルダーやフルバックに何度か腕を振って合図を送り、存在感を示していた。板倉は守備面でもポジショニング面でも非常に堅実だ。アヤックスは彼を大いに活用するだろう」
 
　同メディアは「多くの選手のパフォーマンスがかなり不安定だったため、本当に際立っていたのは板倉だけだった」と、賛辞を続けた。

　また、現役時代はオランダ代表のDFだったヨン・ハイティンハ監督も、28歳の初陣に満足したようだ。

「とてもポジティブだ。（怪我は）足がつっていただけなので、来週には復帰するだろう。彼は確かな印象を与えてくれた」

　日本代表でも主力を担うCBが上々のスタートを切った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介