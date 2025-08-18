元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が、16日に放送されたMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。妻とのやり取りを明かした。

MCの有働由美子は大阪府立北野高校99期生で、同校100期生の橋下徹氏は1学年下の後輩。さらに橋下氏の妻は北野高校、神戸女学院大でどちらも有働の後輩にあたる関係だ。

有働は「去年か一昨年に初めて（奥様と）会って、そのときに言うてはりましたよ。（夫の）点数を付けたら何点ですか？と言ったら、“マイナス100点から、やっと0点になった”」と明かすと、橋下氏は苦笑い。有働は「点数ないんですよ」と笑った。

しかし橋下氏は「マイナス100点と言ってました？」と聞き返し正解は「マイナス100万点」と訂正。これには有働も大笑いするしかなかった。

しかも、有働は「ゼロに回復したのは、なんかヨーロッパ旅行に連れて行ってくれたから、という凄いシンプルな理由で」と昨年の欧州旅行で株が上がったのだと回想すると、橋下氏は「でも有働さんとお会いした日から、日々マイナスに落ちて行っているみたい」と再び“マイナス”に下がっていると笑った。

「なかなかないでしょ。自分の夫の点数をマイナス100万点ですよ。めっちゃ嫌いやん！」と有働は驚き、橋下氏が「嫌いじゃないけど、それぐらい色々なものが積もってきているんでね。照れ隠しだとは思うけど、色々苦労をかけたから」と語ると、有働は「ポジティブシンキングやわ〜」と笑っていた。