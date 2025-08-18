◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日 ▽３回戦 県岐阜商３―１明豊（１７日・甲子園）

ハンデを感じさせない一打に、甲子園からこの日一番の歓声が巻き起こった。初回、２点を先制し、なお２死二、三塁。生まれつき左手の指が欠損している県岐阜商・横山温大は「しっかり真っすぐを捉えて強い打球を打とうと思って」と狙い通り初球の直球を力いっぱいはじき返し、右前適時打を放った。聖地で３試合連続安打。同学年の河崎広貴主将も「練習が終わった後も一人でティー打撃とか素振りをしている。人よりやっているからこそ、今があるんだと思う」と一目置く努力家が、またも鍛錬の成果を見せつけた。

守備でも魅了した。８回１死一塁。右飛を右手にはめたグラブで捕球すると、飛び出していた一塁走者を見て、すばやくグラブを左手に持ち替え、一塁へ矢のような送球。走者を刺すことはできなかったが、攻守に存在感を発揮した。

レッドソックス・吉田正尚に憧れを抱く。２３年ＷＢＣの準決勝・メキシコ戦の３点を追う７回２死一、二塁、１７３センチ、８７キロと決して大きくはない吉田が、内角低めをすくい上げ、右手一本で同点３ランを放った。１７０センチ、７０キロで鍛えた右手を軸にスイングする横山にとってはまさに理想型。「小柄でミート力も飛ばす力もある。小さい頃から憧れてて打ち方とかもマネさせてもらっている。間をつくって“動から動”で打てるように、タイミングの取り方とかを意識してやってます」と明かした。

チームは公立校初の春夏通算９０勝に到達し、０９年以来の８強入り。準々決勝では、待ち望んでいたセンバツ覇者の横浜と激突する。「春の王者と戦えるということで非常にわくわくしてますし、自分たちの力がどこまで出せるか楽しみ」。物語はまだまだ続く。（大中 彩未）

◆横山 温大（よこやま・はると）２００７年７月１７日、岐阜・各務原市生まれ。１８歳。小３から緑陽スポーツ少年団で野球を始める。愛知江南ボーイズを経て、県岐阜商では２年秋からベンチ入り。好きな食べ物は母が作るカレーライス。家では尾崎豊の曲を口ずさむ。５０メートル走６秒２。遠投１００メートル。１７０センチ、７０キロ。右投左打。