Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ö¹¥¤¤Ê¤À¤±·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡¡ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯Á´°÷¡Öº¸ÂÇ¼Ô¡×¤ËÎÃ¤·¤¤´é
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£´¡½£µ£Ä£å£Î£Á¡á±äÄ¹£±£²²ó¡á¡Ê£±£·Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡áÁ°¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º£³£Á¡á¤¬ÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ºå¿À»þÂå°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Î£Ð£ÂÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£À©µåÎÏ¤¬²ÝÂê¤Ç±¦ÂÇÀÊÂ¦¤Ø¤ÎÈ´¤±µå¤¬Â¿¤¤Æ£Ï²¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÆü¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ£±¡Á£¹ÈÖ¤Þ¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï£±£°£µ£¹Æü¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¡¦Æ£Ï²¤Ï£µ²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È±þ±ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç²û¤«¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï£±ÈÖ¤«¤é£¹ÈÖ¤Þ¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¼çË¤¤ÎºÙÀî¤é¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£À©µåÆñ¤Ç±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÂÎÉÕ¶á¤Ø¤ÎÈ´¤±µå¤¬Â¿¤¤¡ÈÆ£Ï²ÂÐºö¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£µå¼ï¤Î»È¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë±¦ÂÇ¼Ô£´¿Í¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿£¶Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦µð¿ÍÀï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±¦¤Î»³À¥¡¢µµÅÄ¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É·×£·»Í»àµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥ëº¸¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï£±»Íµå¤Î¤ß¡£ºÇÂ®£±£µ£¶¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢£µ»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î£¶²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¥Ï¥Þ¤ÎÆ£Ï²¤È¤·¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤òìÅÍß¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÂÀÅÄ¡¡ÏÂ¼ù¡Ë