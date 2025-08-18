◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ドジャース戦で先発し、４回で８２球を投げ、３安打４失点、５奪三振で３勝目を逃した。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）との今季初対決は右前安打と左飛だった。

１６日に３９歳の誕生日を迎えたダルビッシュ。３９歳初登板でいきなり迎えた先頭打者は大谷だった。昨季のレギュラーシーズンでは５打数１安打（ポストシーズン含めると１１打数１安打）。今季初の対決はカウント２―２から５球目の低め９５・６マイル（約１５３・９キロ）をはじき返されて一、二塁間を破る右前安打を許した。大谷に安打を浴びたのは昨年韓国での初対戦だった３月以来だった。

続くベッツにもフルカウントから四球を与えて無死一、二塁となり、スミスを右直に打ち取ったが、フリーマンは２球連続空振りで追い込みながら、中堅右に１５号３ランを浴びて先取点を献上。さらに２死走者なしからパヘスにもスプリットを左翼席に運ばれて２０号ソロでリードを４点に広げられた。２被弾は７月２４日（同２５日）の敵地・カージナルス戦以来今季２度目でワーストタイとなった。

２回は先頭のフリーランドにフルカウントから四球。ケネディは左飛に打ち取り、１死一塁で大谷との２打席目は初球の甘く入ったシンカーをはじき返されて左翼へ飛距離３４６フィート（約１０５メートル）の大飛球となったが、フェンス手前で失速して左飛に抑え、２死二塁でベッツも中飛に打ち取って追加点は与えなかった。３回はクリーンアップとの対戦だったが、スミス、フリーマンから２者連続三振を奪うなど、この試合で初めて３者凡退に抑えた。４回もパヘス、コンフォートから２者連続三振を奪うなど３者凡退で抑えた。

右肘炎症で出遅れたダルビッシュは７月７日（同８日）に今季初登板。５登板目だった同３０日（同８月１日）の本拠地・メッツ戦では７回２安打無失点の好投を見せ、日米通算では史上最多となる２０４勝目の今季初勝利をつかんだ。右肘を下げる新フォームに改良したことで制球が安定し、前回登板の１１日（同１２日）の敵地・ジャイアンツ戦でも６回１失点と好投して２勝目（３敗）をつかんでいた。

同地区のライバルでもあるドジャースはダルビッシュが強く意識する相手。チームは３連戦で２連敗中だが、今季初めての対戦で、勝てば再びナ・リーグ西地区首位に並ぶことになる。一方で敗れると２ゲーム差となる。

◆この日のダルビッシュの投球結果

（１）右安、四球、右直、中本３、三ゴ、左本１、空三振

（２）四球、左飛、左飛、中飛

（３）空三振、空三振、中飛

（４）空三振、空三振、二飛