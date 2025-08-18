5月中旬、東京・豊洲の海辺でデートを楽しむ中山優馬と「ぱるる」こと元AKB48・島崎遥香の姿が。椅子に座り、肩を並べる2人だが、どこかぎこちない様子でーー。

「島崎さんはグリーンを基調とした衣装で、中山さんと会話するシーンを撮っていました。休憩中は別のシーン用に衣装替えしていたようで、別々に待機していました。本番中も2人に笑顔がなかったので、まじめなシーンだったようです」（居合わせた通行人）

それもそのはず。島崎は、中山に片想い中の女性を熱演していたのだ。

「現在放送中のドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』（CBCテレビほか）の撮影です」と語るのは、制作会社関係者。

「7月31日にスタートしたドラマで、“恋愛”という感情がない世界を描いた物語です。男女ともに相手を決めず、お互いを縛らず、誰とでも自由にセックスする、いわゆる『ポリアモリー』と呼ばれる人が一般的な世界で、特定の人を好きになるのは『レンアイ』と呼ばれるマイノリティなんです。

島崎さんは、中山さんが演じる学生時代の先輩・太一に恋をする『レンアイ』の乙葉を演じています。一方の太一は、乙葉だけでなく自由に不特定多数と体の関係を持ちます。他人に特別な感情を持つ『レンアイ』が生きづらい世の中で、描かれる乙葉の葛藤が見どころです。

原作はヤチナツ氏による同名漫画で、漫画とドラマで結末が違うのも注目です」

第1話では、中山とのキスシーンを体当たりで演じた島崎。集団行動を好む周囲になじめず、レンアイであることを隠す乙葉だが、島崎本人は「恋愛体質ではない」と語っている。

「2月に東京・渋谷でおこなわれた、栄養ドリンク『タフマン』のポップアップイベントに出演した際、島崎さんは結婚願望について『まったくない』と語っていました。また、7月30日に配信された『ananweb』でのヤチナツ氏との対談で、人とのつながりがほしいか聞かれると、

《私自身、全っ然恋愛体質じゃないし、ひとりでいるの大好きだし。だから乙葉が告白するシーンとか、好きすぎて涙が出ちゃうとか、そういう感情がなかなか理解できなくて》

《18歳で一人暮らしを始めたときは「やっとひとりになれる…!」って嬉しくて。たぶん一生恋愛しなくても大丈夫だと思います》

と赤裸々に気持ちを語っています。集団行動が苦手だという部分は乙葉と似ているようですが、恋愛への考え方に関しては、ギャップがありすぎて役作りに時間がかかったのかもしれません。現役アイドル時代、そっけない“塩対応”で知られた島崎さんですが、恋愛への“塩ぶり”は変らないようです」（芸能ジャーナリスト）

「レンアイ」の形も考え方も千差万別だ。