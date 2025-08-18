

（写真：編集部撮影）

保険業界で不正事案が続発。営業のルールを定めた保険業法と監督指針が11年ぶりに大幅改正される。大手各社はどう立ち向かおうとしているのか。『週刊東洋経済』8月23日号の第1特集は「保険 大転換」だ。





金融庁が、東証プライム市場に上場する中古車販売大手ネクステージと、「マネードクター」のブランド名で保険代理店事業を展開するFPパートナーに対して、保険業法に基づく業務改善命令を出した8月6日。生命保険業界に大きな衝撃が走った。

代理店の行政処分と並行する形で、FPパートナーとの取引が多いとされるアクサ生命保険、東京海上日動あんしん生命保険、SOMPOひまわり生命保険、アフラック生命保険、なないろ生命保険、メディケア生命保険、はなさく生命保険、FWD生命保険の計8社に対して、金融庁が保険業法に基づく報告徴求命令を出したのだ。

いったいなぜそのような事態になったのか。

そもそも、生保各社が自社商品の優先的な取り扱いなどを狙って、FPパートナーに多額の広告費を支払ったり、見込み客の情報（リーズ）を無償で提供したりといった過度な便宜供与をしていたことが問題になったのは、今から1年前のこと。

その際、生保8社の担当者は次々に金融庁に呼び出され、ヒアリング調査を受けている。

金融庁は当時、損害保険業界で行われていた過度な便宜供与などを背景とする歪んだ取引実態を適正化しようと、東奔西走していた。その様子を生保も大きな関心を持って眺めていた。

想定外だった生保の反発

そのため、金融庁の圧力がいよいよ生保業界にも向き始めたと自覚し、生保各社は「きっとすぐに金融庁に白旗を揚げて、過度な便宜供与は今後改めると宣言するのだろうと見ていた」（大手損保役員）。

ところが、一部の生保は金融庁に対して「これは過度な便宜供与には当たらない」などと言って、徹底抗戦する構えを見せた。

広告宣伝をはじめとした民間企業同士の一般的な取引について、監督官庁がいちいち首を突っ込んでくるな、と言わんばかりの姿勢だったという。

それでも金融庁は、「社会通念に照らし合わせて、個々の取引が適正なのかそれとも過度なのかということに、見当がつかないふりをしている人たち」（金融庁幹部）を相手に、ヒアリングを繰り返し、任意での関連資料提出を求めながら、歪んだ取引を見直すよう粘り強く促していった。

結果として、各社が過度な便宜供与の見直しで足並みをそろえたのは、今年に入ってからだ。あんしん生命など一部の生保は、半年以上にわたって金融庁に抗戦していたことになる。

そうした情けない生保の姿を見るにつけても、本当に問われるべきは、行政処分を受けるような問題のある代理店にすり寄っている生保の行状ではないか。そのような思いを金融庁が強くしたことが、今回の異例の報告徴求命令につながったように映る。

さらに、今回の報告徴求命令は「生保8社に対する行政処分の前触れという見方もできる」と、大手生保の役員は解説する。

先述したように、8社に対しては、金融庁によるヒアリング調査が繰り返し行われている。そのため、報告徴求命令を出したところで、新たな事実が出てくる可能性は低い。

金融庁としても、生保がひた隠しにしている何らかの事実について、掘り起こそうなどとは考えていないはずだ。

それよりも金融庁としては、「正直者がバカをみるような運用にならないようにするために、あえて報告徴求命令を出したのではないだろうか」（同役員）。

昨夏からのヒアリング調査はあくまで任意のものだ。そのとき正直に洗いざらい打ち明けた生保が処分され、のらりくらりとお茶を濁した生保がおとがめなしとなってしまっては、まずいわけだ。

そこで今回、虚偽報告に対して罰則のある報告徴求命令を出し、ごまかしが利かない形でFPパートナーとの取引実態を報告させる。そうして悪質性の高い生保を改めて見極め、立ち入り検査→行政処分という流れに持っていこうとしているのではないか。

いずれにしても、保険金不正請求問題に端を発し、損保の不正問題の解決に心血を注いできた金融庁の視線が、生保業界に移り始めていることは確かだ。

激しさを増す攻防戦

その一方で、アフラックなど一部の生保は、比較推奨販売ルールの変更を主体とする監督指針の第2弾改正案について「経営への影響が大きすぎるとして業界内外でことさらに騒ぎ立てている」（別の大手生保役員）という。

ネクステージとFPパートナーへの行政処分で大きな区切りを迎えるかに思われた金融庁と保険業界との攻防戦は、沈静化するどころか、今後さらに激しさを増すことになるかもしれない。

（中村 正毅 ： 東洋経済 記者）