東京の西部、「多摩」と呼ばれる地域のさらに西側は、ほとんどが山の中だ。「東京」という言葉から抱かれるイメージとはまるでほど遠い山の中だ。

【写真多数】新宿から約1時間… 中央線“かつての終着駅”「武蔵五日市」を写真で一気に見る

だから、鉄道のネットワークも都心と比べればさすがに貧弱といっていい。人口が希薄な山の中にまで鉄道をいくつも通すような酔狂なマネは、先人たちもなし得なかった。

それでも、果敢に山の中へと挑まんとする路線がふたつある。ひとつは、だいぶ山中に分け入った奥多摩駅を終点とする青梅線。そしてもうひとつが五日市線だ。

五日市線の終点は、その名も武蔵五日市。“五日市”という名の駅は広島県にもあるから、それと区別するために旧国名の「武蔵」を冠している。

五日市街道という大通りの名前は、都内でクルマを乗り回している人なら聞いたことがあるかもしれない。五日市街道が行き着く先も武蔵五日市。奥多摩駅ほどではないけれど、東京の最果てのような駅である。いったいどんな駅なのだろうか。



新宿から約1時間…中央線“かつての終着駅”「武蔵五日市」には何がある？

中央線“かつての終着駅”「武蔵五日市」には何がある？

五日市線は、拝島駅で青梅線と分かれる。日中は拝島駅での乗り換えが必要だが、朝夕は立川駅からの直通電車も走っている。

ちなみに、ひと昔前までは東京駅から中央線がそのまま乗り入れることもあった。だから、行き先としても「武蔵五日市」を目にした記憶がある人も少なくなかろうと思う。

車窓を流れる“緑豊かな田園風景”

中央線や青梅線と同じオレンジの帯を巻いた電車が拝島駅を出発すると、青梅線から西に分かれて多摩川を渡る。そこから先は、ほとんど秋川に沿って上流の西へ、西へ。

ちょうど今年は五日市線開業100周年とかで、地元の小学生が車内放送をやっていた。車窓から見える畑では何を作っているのどうの、と言っている。都心から1時間ちょっとというのに、確かに窓の外は田園地帯だ。

都心の通勤電車とはえらく違う牧歌的な雰囲気と、中央線と同じ電車の車内風景に、どうにも違和感を覚えてしまう。それぞれの駅の周辺にはさすがに市街地が形成されているものの、どこも都心の駅と比べればだいぶ長閑だ。

人もずいぶん少なくなって…と思いきや？

そして終点の武蔵五日市。ずっと地上を走っていた電車は、最後に高架に駆け上がって1面2線の頭端式ホームに滑り込む。

ホームごと屋根に覆われた大きな駅舎だが、改札の向かいにコンビニが入っているくらいで、都心のターミナルほどの賑わいはない。

大きな駅前広場にはバス乗り場。檜原村に向かう路線バスが発着している。

武蔵五日市駅前からさらにさらに山の中へと分け入った秋川の上流一帯が檜原村だ。東京都内、島嶼部以外では唯一の村である。

つまり武蔵五日市駅は、檜原村の玄関口でもあるというわけだ。

こんな端っこまでやってきたのだから、人もずいぶん少なくなって……と思っていたら、現実はまったくそんなことはなかった。

何やらデカい荷物を抱えた軽装の家族連れや若者のグループが、五日市線の電車から次々に降りて、バスに乗り継いだり街の中へと消えてゆく。

いったい彼らはどこへ行くのか？

駅前のセブン-イレブンに入っても、都心のコンビニではあり得ないようなレジャー用品がずらりと並ぶ。

この駅は、ただの山の入口の駅ではないのだ。秋川渓谷の玄関口にして、駅の近くにはバーベキュー場などが点在する西東京のレジャーゾーン。

もちろんクルマで出かける人も多いのだろうが、そこは電車社会の東京のこと、電車を乗り継いでやってくる人も少なくない。

都心から1時間ちょっとで大自然でレジャーを楽しめる。確かに悪くないし、渓谷での川下りなんて夏休みにピッタリだ。若者グループや家族連れが多いというのも頷ける。

駅のすぐ近くから秋川の河原を見下ろすとずらりとテントが並び、川遊びをしている子どもたちの歓声が響いていた。

車目線でも“終点”のまち

そんな真夏のレジャータウン・武蔵五日市。駅前は都心からやってきた五日市街道の終点で、そこから西へは檜原街道、北と南へは秋川街道と続く。

秋川が平野部に流れ出る地点に広がる谷口集落の五日市の町は、大げさに言えば奥多摩の山間部と都心の平地部の結節点なのだ。

東京の最果てが“都市”に発展できたワケ

だから五日市は古くから交通の要衝という役割を担ってきた。

「五日市」の名はすでに戦国時代末期から見られ、小さな市が開かれていたという。本格的に発展したのは江戸時代になってからだ。

物資の集積地として飛躍し、五と十の日に市が立って繁栄する。それを支えたのは、豊富な森林資源だ。

奥多摩の山から切り出された木は、ひとつは材木としてイカダを組んで秋川・多摩川を下って江戸に運ばれた。もうひとつは木炭に加工、五日市の町中で取引される。

江戸は火事の多い都市で、材木の需要は大きかった。燃料としての木炭も世界有数の消費都市・江戸には欠かせない。

加えて近隣で盛んだった養蚕業を背景に、「黒八丈」と呼ばれる絹織物も特産に。こうして五日市は、江戸時代にはそうとうに裕福な商人が現れるなど、一定の経済力を持つ“都市”になっていた。

いまも賑わう檜原街道沿いの商店街

どうしてもいまの東京都心、また立川や八王子といった近くの都市と比べてしまうが、かつての五日市は江戸近郊でもなかなかの存在感のある町だったのである。

さすがにそんな時代の賑わいと比べてどうのこうのと言うのは筋が悪い。ただそれでも檜原街道沿いはいまも商店街になっていて、中心市街地を構成している。金融機関からコンビニ、飲食店に土産物店などが並んでいて、観光で訪れた人の往来も多い。

檜原街道を西に行った先、小中野のY字路には「黒茶屋」という懐石料理店。古民家を改装して営業しており、外国人観光客からも人気があるようだ。

裏道に入ると、風景がガラリと変わり…

古い地図と見比べてみると、いまの檜原街道と往年の街道が微妙に異なっているところも多い。

旧道を踏襲している裏道に入ってみると、こちらはほとんど往時の面影はなく、むしろ住宅地に飲み込まれている。

そうした中にも、阿伎留神社のような大きな神社仏閣も点在するのは、この地域が刻んだ歴史の重さゆえ、といったところだろうか。

そうした市街地の南側には秋川が流れる。秋川の河原と檜原街道を軸とする中心市街地はかなりの高低差があって、急坂を下って河川敷。

駅の近くの開けた河原だけでなく、大きな石が転がっているような渓谷の入口に入っても、川下りや釣りを楽しむ人の姿があった。住宅地の合間には駐車場もあるから、クルマで来た人はそこを利用するのだろう。

秋川とは反対、檜原街道の北側は小学校から中学校、高校までが揃ったいわば“文教地区”。

五日市会館と中学校の間の道を歩いていると、ひとつの石碑が目に留まる。「五日市憲法草案碑」である。

憲政史にその名をきざむ“五日市憲法”

五日市憲法とは、明治時代の帝国憲法制定に先立つ“私擬憲法”のひとつだ。

自由民権運動が盛り上がりを見せたその時代、あちこちで心ある（というか知識がある）人たちが集まって自主的に憲法案を起草していた。雑な言い方をすれば、「いよいよ日本も憲法を制定するという。ならばこういうのはどうだろう」と一般の人々が考えたもの、だ。全国で少なくとも40以上の私擬憲法があったという。

五日市憲法もそのひとつで、昭和40年代に五日市の名主の家の土蔵から発見された。実際に制定された大日本帝国憲法と比べると国民の権利に手厚く、その一方では天皇大権がかなり強大という特徴があった。まあ実際に帝国憲法制定にあたって五日市憲法が参考にされた形跡はなく、数ある私擬憲法のひとつに過ぎない。

むしろ重要なのは、明治初期の五日市には私擬憲法を検討するだけの知識層がいたし、また彼らの活動を支えるだけの経済力もあったということではなかろうか。

いまのように鉄道が通っているわけでもないし、テレビも電話もネットもない。それでも奥多摩の山中の入口まで、憲法はいかにすべきかという課題意識が共有されていたのである。

やはりそれは、江戸時代から長らく物資の集積地として繁栄を誇ってきた町だからこそ、なのだ。当時の五日市がそれだけの存在感と経済的な規模を有していたことだけは間違いない。

そして、そんな明治の初めから150年。いまでは木炭の商いもなくなったし、100年前に五日市線が開業したこともあってイカダで材木を運ぶこともなくなった。いまやこの街の位置づけは、奥多摩のレジャースポットのひとつといったところだ。

ただ、少なくともこの町は、ただの東京の端っこの小さな谷口集落などではなく、なるべくして終着駅になった、それだけの町なのである。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）