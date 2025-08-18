日本の財政赤字が拡大の一途を辿るなか、日本国債格下げの懸念が高まっている。国債の買い手として重要視されるメガバンクトップは、現状をどのように受け止めているのか。三井住友FG社長の中島達氏に話を聞いた。

【画像】「デジタル富裕層」をターゲットに、三井住友FGとSBIグループが共同で新会社を設立

◆◆◆

国債投資を増やしていく

――日銀は大規模金融緩和から舵を切り、国債の買い入れ額を減らしています。大口の買い手である生保も超長期債は購入を減らす傾向にある。日銀に代わる買い手としてメガバンクにも期待が寄せられていますが、今後は国債の購入を増やしていきますか？

中島 いま、当社が持つ国債は約11兆円で、その大半は、外貨を調達する際、海外の金融機関に担保として渡すためです。そのため、金利リスクを取らず、1年以内の超短期国債が中心となっていました。今後は国債の金利が上がっていくとみています。相場を見極めたうえで、投資としての購入を増やしていく可能性はあります。



三井住友FG社長の中島達氏 ©文藝春秋

ただ、もう少し時間はかかるでしょう。10年物国債の金利は1.5％を超えましたが、私は、あと数年で2％近くまで上がる可能性があると見ていますから、まだなかなか手は出せません。「ここからはそれほど上がらないな」という水準になったら投資を始めるつもりです。

――11兆円の国債を、どれくらいまで増やすつもりですか？

中島 過去、最も多い時は30兆円弱持っていました。いま、日銀に預けている当座預金は50兆円を超えていて、このうちのいくらかは国債購入に充てることができる。金利の相場観やマーケットの環境次第ですが、長期国債と短期国債の金利差で稼げる状況になれば、現在の倍の20兆円にするのは難しくありません。当社だけでなく、今後数年間は、各銀行が持つ長期の国債が増えていくでしょう。

また今後は、個人投資家にも国債購入のメリットが出てくるはずです。個人向け変動債は1年経てば解約は自由で、最低金利も設定されているので元本割れするリスクがなく、とても良い商品。認知度を上げて、個人だけでなく、一部の法人向けに売り出すことも一案です。

これらを積み上げていくことも、国債の安定に寄与するのではないかと思います。もちろん、財政健全化の旗は決して下ろしてはいけないし、デフレに戻ってもいけません。そうなれば日本への信用は失われ、危機は一気に高まることを忘れてはいけません。

「金利ある世界」における使命

――ここからは金融機関の事業環境について伺います。好調な決算の理由をどう分析していますか？

中島 昨年3月、日銀がマイナス金利政策を解除し、事業環境が良くなったことが大きいのは間違いありません。金利が付くことで収益性も上がり、ビジネスチャンスも増えました。また、円安で利益がかさ上げされているところもありますし、株価が上がる中で、政策保有株式の売却益も利益に乗っています。

――「金利ある世界」では、どんなビジネスが求められますか？

中島 金利が付いたことで、日本経済は「失われた30年」と呼ばれた長い停滞期を終え、再び成長に向けて歩み始めました。いま、金融機関の最も大きな使命は、日本の再成長に貢献していくことです。半導体の工場やデータセンターなどをはじめ、多額の設備投資が求められる中、我々がしっかりとリスクを取ってファイナンスを付けなければなりません。企業の成長を手助けしながら、グループ全体にも利益となって戻ってくる。そんな好循環を生み出したいと思っています。

また、大企業が元気になり、M＆Aなどが活発になったことで、ビジネスチャンスも増えてきました。当社は3メガバンクの中で、大企業取引が最も弱かったのですが、成長が期待できる分野に経営資源を投入したことで、昨年度は貸金残高が約10％増加。他の銀行と比べても、圧倒的な伸び率でした。

本記事の全文（約7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2025年9月号に掲載されています（中島達「国債格下げに気を付けろ」）。全文では下記の内容をご覧いただけます。



ジャパン・プレミアム復活も

“韓国の二の舞”は避けろ

国債投資を増やしていく

「金利ある世界」における使命

技術的な優位性は揺らがない

デジタル富裕層を囲い込む

トップバンクを目指して

（中島 達／文藝春秋 2025年9月号）